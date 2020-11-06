Son dakika haberi: Mahkemeden Tülin Şahin'e uzaklaştırma! Ünlü manken Tülin Şahin kızının babası Pedro de Noronha'ya şiddet mi uyguladı?

MAHKEME TALEBİ KABUL ETTİ

Geçen yıl Pedro de Noronha ile evlenen ancak evlilikleri resmi olmadığı anlaşılan Tülin Şahin'e mahkeme şoku… İki yıllık birlikteliklerinden Siena Leyla isimli kızları bulunan Pedro de Noronha, mahkemeye başvurarak Şahin'in kendisini tekme ve yumruk attığını ve mahkeme kararına rağmen çocuğunu göstermemekle tehdit ettiğini iddia ederek korunma talebinde bulundu.