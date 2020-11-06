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haberi: Mahkemeden 'e ! Ünlü manken Tülin Şahin kızının babası 'ya mi uyguladı?

kızı 'nın babası ile yollarını ayırmış ikili kızlarının velayeti ve psikolojik iddiaları nedeni ile mahkemelik olmuştu. Magazin gündemine bomba gibi düşen haberine göre Tülin Şahin kızının babası 'ya şiddet uyguladı. Portekizli işadamı Pedro de Noronha, kızı Siena Leyla'yı göstermeyen Tülin Şahin'in kendisine tekme ve yumruk attığını iddia ederek korunma talebinde bulundu. Tülin Şahin'e uzaklaştıma verdi.

Giriş Tarihi: 6.11.2020 09:56 Son Güncelleme: 6.11.2020 10:16 ABONE OL
Son dakika haberi: Mahkemeden Tülin Şahin'e uzaklaştırma! Ünlü manken Tülin Şahin kızının babası Pedro de Noronha'ya şiddet mi uyguladı?

kızı 'nın babası ile yollarını ayırmış ikili kızlarının velayeti ve psikolojik iddiaları nedeni ile mahkemelik olmuştu. Magazin gündemine bomba gibi düşen haberine göre Tülin Şahin kızının babası 'ya şiddet uyguladı.

Son dakika haberi: Mahkemeden Tülin Şahin'e uzaklaştırma! Ünlü manken Tülin Şahin kızının babası Pedro de Noronha'ya şiddet mi uyguladı?

Portekizli işadamı , kızı 'yı göstermeyen 'in kendisine tekme ve yumruk attığını iddia ederek korunma talebinde bulundu.

Son dakika haberi: Mahkemeden Tülin Şahin'e uzaklaştırma! Ünlü manken Tülin Şahin kızının babası Pedro de Noronha'ya şiddet mi uyguladı?

MAHKEME TALEBİ KABUL ETTİ

Geçen yıl ile evlenen ancak evlilikleri resmi olmadığı anlaşılan 'e şoku… İki yıllık birlikteliklerinden isimli kızları bulunan Pedro de Noronha, mahkemeye başvurarak Şahin'in kendisini tekme ve yumruk attığını ve mahkeme kararına rağmen çocuğunu göstermemekle tehdit ettiğini iddia ederek korunma talebinde bulundu.

Son dakika haberi: Mahkemeden Tülin Şahin'e uzaklaştırma! Ünlü manken Tülin Şahin kızının babası Pedro de Noronha'ya şiddet mi uyguladı?

ŞAHİN'İN İTİRAZINA RET

Dilekçede ", 9 Ekim tarihinde çocuğunu görmek için 'in oturduğu konuta gitmiştir. Yemek için dışarıya giden Noronha biraz gecikince Tülin Şahin sinirlenmiştir. Çocuğun önünde hakaretler yağdıran Şahin, Noronha'ya tekme ve yumruk atarak ağır şekilde darp etmiştir" denildi.

Son dakika haberi: Mahkemeden Tülin Şahin'e uzaklaştırma! Ünlü manken Tülin Şahin kızının babası Pedro de Noronha'ya şiddet mi uyguladı?

Talebi kabul eden , Şahin'in 1 ay süreyle Portezli işadamına yaklaşmamasına karar verdi.

Son dakika haberi: Mahkemeden Tülin Şahin'e uzaklaştırma! Ünlü manken Tülin Şahin kızının babası Pedro de Noronha'ya şiddet mi uyguladı?

Noronha'nın iftira attığını ve asıl kendisinin şiddete uğradığını belirten ise, karara itiraz etti. Ancak , Şahin'in itirazını reddetti.

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Son dakika haberi: Mahkemeden Tülin Şahin'e uzaklaştırma! Ünlü manken Tülin Şahin kızının babası Pedro de Noronha'ya şiddet mi uyguladı?
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