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2.5 yıl hapisle yargılanacak

'in, yapımcı 'a yönelik sosyal medyada yaptığı paylaşımları yüzünden başı dertte! Hakaret içerikli sözleri nedeniyle Serengil hakkında 2.5 yıl hapis istemiyle dava açıldı

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Giriş Tarihi: 7.11.2020 ABONE OL
Seren Serengil 2.5 yıl hapisle yargılanacak
Seren Serengil'in, paylaşımları yüzünden başı dertte! Serengil, sosyal medyada yapımcı Can Tanrıyar'a yönelik, "Kemerle insan döven zorba ve tımarhanelik şiddet yanlısı... Bu adam herkesi ölümle tehdit ediyor, namusuma laf ediyor" şeklinde paylaşım yaptı. Tanrıyar'ın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İfadesi alınan Serengil, "Sözlerim hakaret içermeyen eleştiri mahiyetindeki cümlelerdir" diyerek suçlamaları kabul etmedi. Ancak hakaret içerikli sözleri nedeniyle Serengil hakkında 2.5 yıl hapis istemiyle dava açıldı.
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Seren Serengil 2.5 yıl hapisle yargılanacak
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