Seren Serengil 2.5 yıl hapisle yargılanacak

SerenSerengil'in, paylaşımları yüzünden başı dertte! Serengil, sosyal medyada yapımcı Can Tanrıyar'a yönelik, "Kemerle insan döven zorba ve tımarhanelik şiddet yanlısı... Bu adam herkesi ölümle tehdit ediyor, namusuma laf ediyor" şeklinde paylaşım yaptı. Tanrıyar'ın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İfadesi alınan Serengil, "Sözlerim hakaret içermeyen eleştiri mahiyetindeki cümlelerdir" diyerek suçlamaları kabul etmedi. Ancak hakaret içerikli sözleri nedeniyle Serengil hakkında 2.5 yıl hapis istemiyle dava açıldı.