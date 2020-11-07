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iki villaya servet harcadı! Bülent Ersoy'un villalarının değeri dudak uçuklattı!

Ünlü sanatçı , 'nın turizm cenneti ilçesi 'da ünlü isimler ve 'in de villalarının bulunduğu siteden, iki villayı satın aldı. Bülent Ersoy'un villalarına ödediği para dudak uçuklattı. Bülent Ersoy Bodrum Kalesi manzaralı villaların tapu ve devir işlemleri için iki günlüğüne Bodrum'a gitti. İşte Bülent Ersoy'un satın aldığı iki villaya ödediği para...

Giriş Tarihi: 7.11.2020 15:18 Son Güncelleme: 7.11.2020 15:32 ABONE OL
Bülent Ersoy iki villaya servet harcadı! Bülent Ersoy'un süper lüks villalarının değeri dudak uçuklattı!

Ünlü sanatçı , 'nın turizm cenneti ilçesi 'da ünlü isimler ve 'in de villalarının bulunduğu siteden, iki villayı satın aldı.

Bülent Ersoy iki villaya servet harcadı! Bülent Ersoy'un süper lüks villalarının değeri dudak uçuklattı!

'un villalarına ödediği para dudak uçuklattı.

Bülent Ersoy iki villaya servet harcadı! Bülent Ersoy'un süper lüks villalarının değeri dudak uçuklattı!

Ersoy, 40 milyon liraya aldığı Kalesi manzaralı villaların tapu ve devir işlemleri için iki günlüğüne Bodrum'a geldi.

Bülent Ersoy iki villaya servet harcadı! Bülent Ersoy'un süper lüks villalarının değeri dudak uçuklattı!

'da arkadaşları ile bir restoranda yemek yiyen Ersoy, çıkışta yaptığı açıklamada normalde koronavirüs salgını nedeniyle pek dışarı çıkmadığını belirtti.

Bülent Ersoy iki villaya servet harcadı! Bülent Ersoy'un süper lüks villalarının değeri dudak uçuklattı!

Ersoy, "Koronavirüs ile ilgili herkes bir açıklama yapıyor. Benim bir şey söylemem abesle iştigal olur. Virüs ile ilgili bilirkişiler açıklama yapıyor ben de layıkıyla uygulama çalışıyorum.

Bülent Ersoy iki villaya servet harcadı! Bülent Ersoy'un süper lüks villalarının değeri dudak uçuklattı!

'dan iki villa aldım. İki günlüğüne onun için geldim. Yarın tapu işlemleri bitiyor, İşlerim bitince hemen İstanbul'a döneceğim" dedi.

Bülent Ersoy iki villaya servet harcadı! Bülent Ersoy'un süper lüks villalarının değeri dudak uçuklattı!

Daha önce basında villaların fiyatları ile ilgili çıkan haberlerin abartılı olduğuna dikkati çeken Ersoy, "Zaten rakamları biliyorsunuz. Ben fiyat konuşmam, buna gerek yok, beğendim ve iki villa aldım" diye konuştu.

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Bülent Ersoy iki villaya servet harcadı! Bülent Ersoy'un süper lüks villalarının değeri dudak uçuklattı!
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