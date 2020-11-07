Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Alpaslan'ı Yunus Emre Yıldırımer "Oğlumun doğduğu gün 39 yılımı çöpe atıp her şeye yeniden başladım.”

■ Canlandırdığınız 'Alpaslan'ın yaşadığı değişimi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu sezon biraz daha fazla düşman faktörü var. Dizide oynayan biri olarak değil de, seyirci gözünden baktığımda adamın yaşadığı şeyler çok ağır. Kendi ailesi içinde bir kaos var. Her şeyden önce çocuk babasız büyümüş. Sevgilisini, annesini, dayısını teker teker kaybediyor. Günün sonunda çocuğunun anasını, eşini kaybediyor. Gerçekten çok zor. Bir insanın başına daha ne gelebilir ki...

KARŞILIKLI FEDAKARLIK



■ Buna rağmen ayakta dimdik durmaya çalışıyor. Amcası 'Hızır'ın tavrını nasıl okumak gerekir?

Kendi içinde bir çabası var 'Alpaslan'ın. 'Hızır', 'Alpaslan' için 'Bırakın yalnız kalsın' diyor. 'Alpaslan' da 'Yalnız kalayım da kimse aileme bulaşmasın' diyor. Yolları ayrılıyor gibi gözüküyor ama aslında ikisi de karşılıklı fedakarlık yapıyorlar. Beladan uzak durmasını istediği için yol veriyor aslında amcası. Bunu bu şekilde okumak gerekir bence.



■ Dizi ilk bölümden bu yana size ne kattı, ne değiştirdi hayatınızda?

Olaylara hiç hayran sayısı olarak bakmadım. Bunu düşünerek yaşamıyorum. Biri bana baktığında hep 'Neden bakıyorlar acaba?' diye düşünürüm. Ben sadece mesleğimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. 'Aktörüm' diye böbürlenerek yaşamak istemiyorum çünkü beslenemem o zaman. Yani ben setten çıktıktan sonra takım elbiseyle elinde tespihle dolaşmıyorum ki. Müşfik Kenter hocamız bize hep "Aktör olmayın, insan olun" derdi. Onu düstur edindim. O şöhret denilen şeye hiç kapılmadım. Yaptığım işlerle oğluma güzel bir miras bırakmak istiyorum.