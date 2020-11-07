Haberler Günaydın Haberleri Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı boşandığı eşi Mustafa Can Keser'e bir şans daha mı verdi? Damla Ersubaşı ihanete uğrayıp darp edilmişti...

Sihirli Annem’in Tuğçe’si boşandığı eşi 'e bir şans daha mı verdi? Damla Ersubaşı ihanete uğrayıp darp edilmişti...

Bir dönemin çocuk oyuncularından şimdilerde iki çocuk annesi genç bir kadın. Evliliğindeki sorunlar ile sık sık gündeme gelen oyuncu Damla Ersubaşı, ihanete uğradığı ve şiddet gördüğünü iddia ettiği eşi ile yollarını ayırmıştı. Kısa bir süre önce boşanan Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser arkadaşlarıyla bir araya gelip yemek yedi. Nişantaşı'nda görüntülenen eski çift akıllara barıştılar mı? sorusunu getirdi. Damla Ersubaşı ile eski eşi Mustafa Can Keser keyifli halleri ise objektife yansıdı. Eski eşlerin yeniden barışıp barışmadığı ise merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 7.11.2020 10:40 Son Güncelleme: 7.11.2020 10:51 ABONE OL
Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı boşandığı eşi Mustafa Can Keser'e bir şans daha mı verdi? Damla Ersubaşı ihanete uğrayıp darp edilmişti...

Bir dönemin çocuk oyuncularından şimdilerde iki çocuk annesi genç bir kadın. Evliliğindeki sorunlar ile sık sık gündeme gelen oyuncu Damla Ersubaşı, ihanete uğradığı ve şiddet gördüğünü iddia ettiği eşi ile yollarını ayırmıştı.

Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı boşandığı eşi Mustafa Can Keser'e bir şans daha mı verdi? Damla Ersubaşı ihanete uğrayıp darp edilmişti...

Kısa bir süre önce boşanan ile arkadaşlarıyla bir araya gelip yemek yedi.

Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı boşandığı eşi Mustafa Can Keser'e bir şans daha mı verdi? Damla Ersubaşı ihanete uğrayıp darp edilmişti...

Nişantaşı'nda görüntülenen eski çift akıllara barıştılar mı? sorusunu getirdi. Eski eşler, mekan çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı boşandığı eşi Mustafa Can Keser'e bir şans daha mı verdi? Damla Ersubaşı ihanete uğrayıp darp edilmişti...

ile eski eşi keyifli halleri ise objektife yansıdı. Eski eşlerin yeniden barışıp barışmadığı ise merak konusu oldu.

Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı boşandığı eşi Mustafa Can Keser'e bir şans daha mı verdi? Damla Ersubaşı ihanete uğrayıp darp edilmişti...

HAMİLEYKEN ALDATMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda ikinci çocuğunu kucağına alan , hamileliği döneminde ihanete uğradığı haberleriyle gündeme gelmişti. , Damla Ersubaşı ikinci bebeğine hamileyken bir kadınla samimi şekilde yakalanmıştı.

Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı boşandığı eşi Mustafa Can Keser'e bir şans daha mı verdi? Damla Ersubaşı ihanete uğrayıp darp edilmişti...

Eşinin kendisini aldattığını kabul eden oyuncu, evliliğine devam etme kararı almıştı. Keser'in Ersubaşı'yı darp ettiği de gündeme bomba gibi düşmüştü.

Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı boşandığı eşi Mustafa Can Keser'e bir şans daha mı verdi? Damla Ersubaşı ihanete uğrayıp darp edilmişti...

ve görümcesi Alev Keser'in, üç yıl önce tarafından darp edilmiş. Bu haberlerin ortaya çıkmasının ardından güzel oyuncu, dört yıllık eşi Mustafa Can Keser'e boşanma davası açmıştı.

Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı boşandığı eşi Mustafa Can Keser'e bir şans daha mı verdi? Damla Ersubaşı ihanete uğrayıp darp edilmişti...

Ünlü çift tek celsede 15 dakika içinde boşanmıştı.

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Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı boşandığı eşi Mustafa Can Keser'e bir şans daha mı verdi? Damla Ersubaşı ihanete uğrayıp darp edilmişti...
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