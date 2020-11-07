Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı boşandığı eşi Mustafa Can Keser'e bir şans daha mı verdi? Damla Ersubaşı ihanete uğrayıp darp edilmişti...

Bir dönemin çocuk oyuncularından Damla Ersubaşı şimdilerde iki çocuk annesi genç bir kadın. Evliliğindeki sorunlar ile sık sık gündeme gelen oyuncu Damla Ersubaşı, ihanete uğradığı ve şiddet gördüğünü iddia ettiği eşi Mustafa Can Keser ile yollarını ayırmıştı.
Kısa bir süre önce boşanan Damla Ersubaşı ile Mustafa Can Keser arkadaşlarıyla bir araya gelip yemek yedi.
Nişantaşı'nda görüntülenen eski çift akıllara barıştılar mı? sorusunu getirdi. Eski eşler, mekan çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.
Damla Ersubaşı ile eski eşi Mustafa Can Keser keyifli halleri ise objektife yansıdı. Eski eşlerin yeniden barışıp barışmadığı ise merak konusu oldu.
HAMİLEYKEN ALDATMIŞTI
Geçtiğimiz aylarda ikinci çocuğunu kucağına alan Damla Ersubaşı, hamileliği döneminde ihanete uğradığı haberleriyle gündeme gelmişti. Mustafa Can Keser, Damla Ersubaşı ikinci bebeğine hamileyken bir kadınla samimi şekilde yakalanmıştı.
Eşinin kendisini aldattığını kabul eden oyuncu, evliliğine devam etme kararı almıştı. Keser'in Ersubaşı'yı darp ettiği de gündeme bomba gibi düşmüştü.
Damla Ersubaşı ve görümcesi Alev Keser'in, üç yıl önce Mustafa Can Keser tarafından darp edilmiş. Bu haberlerin ortaya çıkmasının ardından güzel oyuncu, dört yıllık eşi Mustafa Can Keser'e boşanma davası açmıştı.
Ünlü çift tek celsede 15 dakika içinde boşanmıştı.