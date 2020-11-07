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Son dakika: Başı yine belada! hakaret suçundan hapis istemi ile yargılanacak!

Gelen son dakika haberine göre; sosyal medya üzerinden yapımcı 'a yönelik, 'Kemerle insan döven zorba ve şiddet yanlısı tımarhanelik' şeklinde hakaret içerikli sözler sarf eden sunucu hakkında 2,5 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Serengil bu sözlerinin eleştiri mahiyetinde olduğunu ifade ederken suçlamaları reddetti. İşte son dakika haberinin detayları...

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Giriş Tarihi: 7.11.2020 18:05 Son Güncelleme: 7.11.2020 18:07 ABONE OL
Son dakika: Başı yine belada! Seren Serengil hakaret suçundan hapis istemi ile yargılanacak!

Son dakika haberler... Televizyon yapımcısı geçtiğimiz aylarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Tanrıyar, 'in sosyal medya üzerinden kendisine, 'Bu manyak için gerekeni yapalım, tımarhanelik, ama önce bir parmaklık görsün belki düzelir. Bu adam herkesi ölümle tehdit ediyor, namusuma laf ediyor" şeklindeki sözler sarf ettiğini bu sözler nedeniyle hakarete maruz kaldığını ileri sürdü. Tanrıyar'ın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşte Seren Serengil soruşturmasından gelen son dakika haberinin detayları...

'KEMER İLE İNSAN DÖVEN ZORBA'

Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Serengil, Can Tanrıyar'ın ara sıra görüştüğü bir arkadaşı olduğunu belirtip bu sözlerinin eleştiri mahiyetinde olduğunu ifade ederken kendisine yöneltilen hakaret suçlamalarını reddetti.

Son dakika: Başı yine belada! Seren Serengil hakaret suçundan hapis istemi ile yargılanacak!

O ÖZLERİ BAŞINA BELA OLDU!

Serengil ifadesinde şu sözleri kullandı;

"Kemer ile insan döven insanların gözünü patlatan zorla ve şiddet ile mektup yazdırıp imzalatan birisidir. Eski eşi Petek Dinçöz'ün söylediğini, alenileşmiş herkes tarafından bilinen şeyler söyledim. Medya sektöründe tanınan bir kişi olduğundan dolayı hakaret içermeyen eleştiri mahiyetinde ki cümlelerdir"

Son dakika: Başı yine belada! Seren Serengil hakaret suçundan hapis istemi ile yargılanacak!

2,5 YIL İSTENDİ

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda, Serengil hakkında 2,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Son dakika: Başı yine belada! Seren Serengil hakaret suçundan hapis istemi ile yargılanacak!

Hazırlanan iddianamede, hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değerin, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun olabilmesi için davranışın kişiyi küçük düşürmeye yönelik olması gerektiği ve Serengil'in sarf ettiği sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğu anlatıldı.

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Son dakika: Başı yine belada! Seren Serengil hakaret suçundan hapis istemi ile yargılanacak!
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