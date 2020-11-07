Son dakika: Başı yine belada! Seren Serengil hakaret suçundan hapis istemi ile yargılanacak!

Son dakika haberler... Televizyon yapımcısı Can Tanrıyar geçtiğimiz aylarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Tanrıyar, Seren Serengil'in sosyal medya üzerinden kendisine, 'Bu manyak için gerekeni yapalım, tımarhanelik, ama önce bir parmaklık görsün belki düzelir. Bu adam herkesi ölümle tehdit ediyor, namusuma laf ediyor" şeklindeki sözler sarf ettiğini bu sözler nedeniyle hakarete maruz kaldığını ileri sürdü. Tanrıyar'ın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İşte Seren Serengil soruşturmasından gelen son dakika haberinin detayları...

'KEMER İLE İNSAN DÖVEN ZORBA'

Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Serengil, Can Tanrıyar'ın ara sıra görüştüğü bir arkadaşı olduğunu belirtip bu sözlerinin eleştiri mahiyetinde olduğunu ifade ederken kendisine yöneltilen hakaret suçlamalarını reddetti.