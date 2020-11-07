O yarışmacı Türkiye'yi ağlattı! Buket Ela Demirel Erol Milyoner'e adeta damga vurdu

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O yarışmacı 'yi ağlattı! Milyoner'e adeta damga vurdu

Geçtiğimiz akşam Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geceye damga vuran Buket Hanım izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Küçük yaşta geçirdiği havale sonucunda ağır düzeyde işitme kaybı yaşayan , Milyoner yarışmasının tarihine geçecek performansı gösterirken yarışmada 60 bin TL'lik soruya da doğru cevabı verdi. İzleyenleri ekran başına kilitleyen yarışmacı bir sonraki hafta 125 bin TL için yarışacak….

Giriş Tarihi: 8.11.2020 01:54 Son Güncelleme: 8.11.2020 01:54 ABONE OL
Türkiye'yi ağlattı! Buket Ela Demirel Erol Milyoner'e damga vurdu

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kim Milyoner Olmak ister yarışmasında bu akşam yarışan işitme engeline sahip Buket Hanım yarışmadaki başarısı ve yaşadıkları sonrası hayattaki güçlü duruşu ile izleyenlerin gönlünde adeta taht kurdu. Küçük yaşta geçirdiği rahatsızlık sonrası işitme kaybı yaşayan 7'den 70'e izleyenlerin takdirini kazandı. Kim Milyoner Olmak İster yarışması zaman zaman duygusal anlara da sahne oldu…

MİLYONER YARIŞMASINA DAMGA VURDU! BUKET HANIM'DAN FARKINDALIK MESAJI…

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 7 Kasım'da yayınlanan bölümüne yarışmacı olarak katılan Buket Ela Demirel Erol, ilk sorudan itibaren gösterdiği başarılı performansla geceye adeta damga vurdu. Yarışmacıya işitme engeli nedeniyle stüdyoda bulunan bir işaret dili uzmanı yardımcı olurken 60 bin TL değerindeki soruya kadar gelen Buket Hanım haftaya Cumartesi 125 bin TL'lik soruya yanıt verecek…

Türkiye'yi ağlattı! Buket Ela Demirel Erol Milyoner'e damga vurdu

"ENGEL BİR HASTALIK DEĞİL YAŞAM BİÇİMİDİR"

Milyoner tarihinde bir ilkin gerçekleştiği gecede yarışmacı aynı zamanda izleyenlere bir farkındalık mesajı da verdi.

İşitme engeli olan Buket Hanım'dan farkındalık mesajı!

Yaşadığı işitme kaybı nedeniyle yaşamında zor süreçlerden geçen Buket Hanım programda hayat tecrübelerini anlatırken "Engel bir hastalık değil, yaşam biçimidir" sözleri ile de milyonları bu konuda farkındalığa davet etti.

Türkiye'yi ağlattı! Buket Ela Demirel Erol Milyoner'e damga vurdu

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu olan Buket Hanım, Boğaziçi Üniversitesi Dil bilim Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışıyor ayrıca da çocuklara gönüllü olarak işaret dili dersleri veriyor.

Türkiye'yi ağlattı! Buket Ela Demirel Erol Milyoner'e damga vurdu

İşaret dili ile Türkçe konuşma dili arasında büyük farklılıklar olduğunu ifade eden yarışmacı kendisine yöneltilen bir soruyu dil farklılığı nedeniyle anlamakta güçlük çekince yarışmada duygusal anlar yaşandı.

Kim Milyoner Olmak İster'de duygusal anlar

Türkiye'yi ağlattı! Buket Ela Demirel Erol Milyoner'e damga vurdu

Buket Hanım'a stüdyoda bulunan işaret dili uzmanı yardımcı olurken yarışmacı bu soruya da doğru yanıt verdi. Ve başarılı performansıyla tüm 'nin takdirini topladı.

Kim Milyoner Olmak İster'in haftaya yayınlanacak olan bölümünde Buket Hanım 125 bin TL'lik soruya yanıt verebilmek için yeniden stüdyoda olacak…

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O yarışmacı Türkiye'yi ağlattı! Buket Ela Demirel Erol Milyoner'e adeta damga vurdu
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