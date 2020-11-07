O yarışmacı Türkiye'yi ağlattı! Buket Ela Demirel Erol Milyoner'e adeta damga vurdu

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kim Milyoner Olmak ister yarışmasında bu akşam yarışan işitme engeline sahip Buket Hanım yarışmadaki başarısı ve yaşadıkları sonrası hayattaki güçlü duruşu ile izleyenlerin gönlünde adeta taht kurdu. Küçük yaşta geçirdiği rahatsızlık sonrası işitme kaybı yaşayan Buket Ela Demirel Erol 7'den 70'e izleyenlerin takdirini kazandı. Kim Milyoner Olmak İster yarışması zaman zaman duygusal anlara da sahne oldu…

MİLYONER YARIŞMASINA DAMGA VURDU! BUKET HANIM'DAN FARKINDALIK MESAJI…

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 7 Kasım'da yayınlanan bölümüne yarışmacı olarak katılan Buket Ela Demirel Erol, ilk sorudan itibaren gösterdiği başarılı performansla geceye adeta damga vurdu. Yarışmacıya işitme engeli nedeniyle stüdyoda bulunan bir işaret dili uzmanı yardımcı olurken 60 bin TL değerindeki soruya kadar gelen Buket Hanım haftaya Cumartesi 125 bin TL'lik soruya yanıt verecek…