Barış Murat Yağcı’dan son dakika Survivor Nisa açıklaması geldi: Survivor Barış: “Nisa’nın yaşı daha çok küçük ve…”

Geçtiğimiz aylarda Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı hakkında aralarında aşk iddiaları çıkmış ancak ikili konu karşısında sessizliğini korumuştu. Ancak Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı ile "aynı eve taşındılar" iddiaları hakkında son dakika açıklamalarında bulundu ve iddiaları yalanlandı. Survivor Nisa'nın yaşının küçük olduğunu ve çıkan haberler karşısında ailesinin de yıprandığını dile getirdi. İşte Survivor Barış'ın Survivor Nisa hakkındaki son dakika açıklamaları…

BARIŞ MURAT YAĞCI'DAN NİSA ÇIKIŞI!

Önceki akşam bir restoranın açılışına katılan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı gündeme oturdu. Survivor Barış, aralarında aşk dedikodularının çıktığı Survivor Nisa hakkında flaş açıklamalarda bulundu…