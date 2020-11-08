Barış Murat Yağcı’dan son dakika Survivor Nisa açıklaması… Survivor Barış: “Nisa’nın yaşı daha çok küçük ve…”

Geçtiğimiz aylarda Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı hakkında aralarında aşk iddiaları çıkmış ancak ikili konu karşısında sessizliğini korumuştu. Ancak Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı ile "aynı eve taşındılar" iddiaları hakkında son dakika açıklamalarında bulundu ve iddiaları yalanlandı. Survivor Nisa'nın yaşının küçük olduğunu ve çıkan haberler karşısında ailesinin de yıprandığını dile getirdi. İşte Survivor Barış'ın Survivor Nisa hakkındaki son dakika açıklamaları…
Önceki akşam bir restoranın açılışına katılan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı gündeme oturdu. Survivor Barış, aralarında aşk dedikodularının çıktığı Survivor Nisa hakkında flaş açıklamalarda bulundu…
Milliyet'in haberine göre; Adları aşk dedikodularına karışan Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, önceki akşam Florya'daki bir restoranın açılışına katıldı.
29 yaşındaki oyuncu, Nisa Bölükbaşı (22) ile aynı eve taşındıkları iddialarını yalanladı.
Yağcı, "Bu tarz haberlerin artık bir son bulması lazım. Nisa'nın yaşı daha çok küçük ve ailesi de yıpranıyor" diye konuştu.
BABASIYLA TANIŞTIRMIŞTI
Geçtiğimiz aylarda Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı, Alaçatı'da objektiflere takılmıştı.
İzmirli olan Yağcı, Bölükbaşı'nı babasının Alaçatı Hacımemiş'de bulanan kumrucu dükkanına götürmüştü.
Hep beraber yemek yiyen Bölükbaşı ile Yağcı ailesi saatlerce sohbet ederek zaman geçirmişti.
KAYNAK: MİLLİYET