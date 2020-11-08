Emina Jahovic ile İbrahim Kutluay aşk mı yaşıyor? Gerçek ortaya çıktı!

Edvina Sponza ile ilişkisini bitiren İbrahim Kutluay, önceki akşam Arnavutköy'deydi. İlişkilerinin bitme nedeninin Emina Jahovic olduğu iddialarıyla ilgili konuşan İbrahim Kutluay, "Söylentiler doğru değil. Aldatma gibi bir durum söz konusu olamaz. Birbirimizi seviyoruz. Kişisel anlaşmazlıklar yüzünden ayrıldık" dedi.