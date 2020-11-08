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ile mı yaşıyor? Gerçek ortaya çıktı!

Ünlü popçu 'ın eski eşi şarkıcı , önceki akşam Bebek'te ortaya çıktı. Emina Jahovic, ile yaşadığı iddiaları hakkında şöyle konuştu: “Hiçbir şey doğru değil, hayatımda kimse yok.” ile ilişkisini bitiren İbrahim Kutluay, önceki akşam Arnavutköy'deydi. İlişkilerinin bitme nedeninin Emina Jahovic olduğu iddialarıyla ilgili konuşan İbrahim Kutluay, "Söylentiler doğru değil. Aldatma gibi bir durum söz konusu olamaz. Birbirimizi seviyoruz. Kişisel anlaşmazlıklar yüzünden ayrıldık" dedi.

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Giriş Tarihi: 8.11.2020 10:17 Son Güncelleme: 8.11.2020 10:20 ABONE OL
Emina Jahovic ile İbrahim Kutluay aşk mı yaşıyor? Gerçek ortaya çıktı!

, önceki akşam Bebek'te bulunan bir kuaförde objektiflere yansıdı.

Emina Jahovic ile İbrahim Kutluay aşk mı yaşıyor? Gerçek ortaya çıktı!

Jahovic, kuaför çalışanlarına yeni çıkardığı kozmetik ürünlerini tanıttı.

Emina Jahovic ile İbrahim Kutluay aşk mı yaşıyor? Gerçek ortaya çıktı!

ile yaşadığı iddia edilen Jahovic, çıkan haberlerle ilgili "Hiçbiri doğru değil, hayatımda kimse yok" diye konuştu.

Emina Jahovic ile İbrahim Kutluay aşk mı yaşıyor? Gerçek ortaya çıktı!

ile ilişkisini bitiren , önceki akşam Arnavutköy'deydi. İlişkilerinin bitme nedeninin olduğu iddialarıyla ilgili konuşan İbrahim Kutluay, "Söylentiler doğru değil. Aldatma gibi bir durum söz konusu olamaz. Birbirimizi seviyoruz. Kişisel anlaşmazlıklar yüzünden ayrıldık" dedi.

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Emina Jahovic ile İbrahim Kutluay aşk mı yaşıyor? Gerçek ortaya çıktı!
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