Son Dakika: İkbal Gürpınar’ın acı kaybı! Babasından sonra annesi de koronavirüsten vefat etti

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan, tedavisi devam eden ünlü sunucu İkbal Gürpınar'ın annesi Neriman Dönmez koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
İkbal Gürpınar da geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Hastaneye yatırılan ve tedavisi devam eden Gürpınar'ın durumunun daha iyi olduğu açıklandı.
Acı haberi oğlu Alper Gürpınar sosyal medya hesabında duyurdu. İkbal Gürpınar'ın babası Murtaza Dönmez de 2 ay evvel koronavirüs sebebiyle vefat etmişti. İkbal Gürpınar'ın oğlu Alper Gürpınar annesinin sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.
Alper Gürpınar 'Annemin sayfasından siz sevenlerini bilgilendirmek istedim. Canım anneannemiz Neriman Dönmez, Covid -19'dan dolayı Hakk'a yürüdü. Annem İkbal Gürpınar, bugün yoğun bakımdan normal servise çıktı, tedavisine orada devam edilecek. Günlerdir annemi yaşatmak için yoğun çaba gösteren Ankara Şehir Hastanesi'nin Başhekimi Sayın Aziz Ahmet Surel'e, Yoğun Bakım sorumlusu Prof. Dr Seval İzdeş ve ekibine, Kıymetli Hekimlerimiz ve özellikle yoğun bakım hemşı̇relerı̇mı̇ze , dualarınızla hep annemin yanında olduğunuz için sizlere sonsuz teşekkürler.'