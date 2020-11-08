Komşular isyan etti yeter artık!

Uyarılara aldırış etmiyor, ev partilerine ara vermiyorlar! İş adamı Ali Cem Resne, önceki gece Rumelihisarı'ndaki evinde 200 kişilik bir parti verdi. Yine sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren eğlenceye Caner Karaloğlu ile Yasemin Taciroğlu da katıldı. Sokaklara inen komşular, ''Burada haftanın üç günü parti yapılıyor. Yeter artık'' diye isyan etti.Ali Cem Resne'nin Rumelihisarı'ndaki dört katlı villasında geçtiğimiz haftalarda parti yapılmıştı. Resne, dün akşam yine davet verdi.