Son Dakika: Emre Aşık ile Yağmur Aşık arasında sular durulmuyor! Korkunç cinayet planı çok konuşulmuştu…

Yağmur Sarnıç, 2012 yılında Fransa'da Emre Aşık ile nikah masasına oturmuştu. 2018 yılında boşanma kararı alan Emre- Yağmur Aşık çifti 2019 aylarında evliliklerine bir şans daha verme kararı almış ancak ihanet iddiaları ardından ikili yeniden boşanma başvurusunda bulunmuştu.
İkilinin çekişmeli davası sürerken Emre Aşık'ın çocuklarının velayetini alması yeni bir krize neden olmuştu.
Yağmur Aşık, intikam almak istediği Emre Aşık'ı öldürtmek istemiş, bunun için silah temin eden ve cezaevi firarisi sevgilisi Erdi S. ile planlar yapan Yağmur Aşık'ın mezar yeri bile aradığı ortaya çıkmıştı.
Emre Aşık'ın Fethullah Gülen'i ziyaret ettiğine dair fotoğrafları gündeme getirmesinin ardından Yağmur aşık, Emre Aşık'ın itirafçı olduğunu açıklayarak, "Nedense bu kadar insan itirafçı olduğu halde Fetöcü anıldı ama bu insan neden itirafçı olduğu halde neden Fetöcü olarak itirafçı olarak anılmadı" dedi.
EMRE AŞIK: 'İFTİRA ATIYOR'
Bu açıklamalar sonrası Emre Aşık avukatı Funda Sadıkahmet Alp aracılığıyla savcılığa başvurdu. Ünlü futbolcu geçtiğimiz yıl Yağmur Aşık'ın bir karakola giderek kendisini Fetöcü şeklinde ihbar ettiğini, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını ve dosyanın kapandığını belirtti.
Aşık, kendisine iftira atan Yağmur'un cezalandırılmasını istedi. Emre Aşık'ın ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.