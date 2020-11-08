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: ile arasında sular durulmuyor! Korkunç planı çok konuşulmuştu…

ile arasında olanlar magazin gündemine bomba gibi düşerken, haberlerinin de ardı arkası kesilmiyor. Eşi Emre Aşık'ı öldürtmek için kiralık katil tuttuğu iddia edilen Yağmur Aşık'ın bir televizyon programına bağlanarak yaptığı açıklamalar başına bela oldu. Emre Aşık, daha önce hakkında takipsizlik kararı verilmesine rağmen eşinin kendisini 'cü ilan ettiğini, kendisine iftira atıldığını ileri sürdü. Emre Aşık ile Yağmur Aşık arasında sular durulmuyor…

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Giriş Tarihi: 8.11.2020 16:08 Son Güncelleme: 8.11.2020 16:30 ABONE OL
Son Dakika: Emre Aşık ile Yağmur Aşık arasında sular durulmuyor! Korkunç cinayet planı çok konuşulmuştu…

Yağmur Sarnıç, 2012 yılında Fransa'da ile nikah masasına oturmuştu. 2018 yılında boşanma kararı alan Emre- çifti 2019 aylarında evliliklerine bir şans daha verme kararı almış ancak ihanet iddiaları ardından ikili yeniden boşanma başvurusunda bulunmuştu.

Son Dakika: Emre Aşık ile Yağmur Aşık arasında sular durulmuyor! Korkunç cinayet planı çok konuşulmuştu…

İkilinin çekişmeli davası sürerken 'ın çocuklarının velayetini alması yeni bir krize neden olmuştu.

Son Dakika: Emre Aşık ile Yağmur Aşık arasında sular durulmuyor! Korkunç cinayet planı çok konuşulmuştu…

, intikam almak istediği 'ı öldürtmek istemiş, bunun için silah temin eden ve cezaevi firarisi sevgilisi Erdi S. ile planlar yapan Yağmur Aşık'ın mezar yeri bile aradığı ortaya çıkmıştı.

Son Dakika: Emre Aşık ile Yağmur Aşık arasında sular durulmuyor! Korkunç cinayet planı çok konuşulmuştu…

YAĞMUR AŞIK: 'EMRE EVİMDE FETÖ TOPLANTILARI YAPIYORDU'

Hakkındaki iddialar sonrası Bir TV kanalında canlı yayına bağlanan Yağmur Sarnıç, eski eşi 'ın 'cü olduğunu iddia etti. İddiasına göre Emre Aşık 'eve FETÖ'cüleri' getiriyordu.

Son Dakika: Emre Aşık ile Yağmur Aşık arasında sular durulmuyor! Korkunç cinayet planı çok konuşulmuştu…

'ın Fethullah Gülen'i ziyaret ettiğine dair fotoğrafları gündeme getirmesinin ardından , Emre Aşık'ın itirafçı olduğunu açıklayarak, "Nedense bu kadar insan itirafçı olduğu halde Fetöcü anıldı ama bu insan neden itirafçı olduğu halde neden Fetöcü olarak itirafçı olarak anılmadı" dedi.

Son Dakika: Emre Aşık ile Yağmur Aşık arasında sular durulmuyor! Korkunç cinayet planı çok konuşulmuştu…

EMRE AŞIK: 'İFTİRA ATIYOR'

Bu açıklamalar sonrası avukatı Funda Sadıkahmet Alp aracılığıyla savcılığa başvurdu. Ünlü futbolcu geçtiğimiz yıl 'ın bir karakola giderek kendisini Fetöcü şeklinde ihbar ettiğini, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını ve dosyanın kapandığını belirtti.

Son Dakika: Emre Aşık ile Yağmur Aşık arasında sular durulmuyor! Korkunç cinayet planı çok konuşulmuştu…

Aşık, kendisine iftira atan Yağmur'un cezalandırılmasını istedi. 'ın ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son Dakika: Emre Aşık ile Yağmur Aşık arasında sular durulmuyor! Korkunç cinayet planı çok konuşulmuştu…
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