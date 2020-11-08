Son Dakika: Emre Aşık ile Yağmur Aşık arasında sular durulmuyor! Korkunç cinayet planı çok konuşulmuştu…

Emre Aşık'ın Fethullah Gülen'i ziyaret ettiğine dair fotoğrafları gündeme getirmesinin ardından Yağmur aşık, Emre Aşık'ın itirafçı olduğunu açıklayarak, "Nedense bu kadar insan itirafçı olduğu halde Fetöcü anıldı ama bu insan neden itirafçı olduğu halde neden Fetöcü olarak itirafçı olarak anılmadı" dedi.