Ünlü dizi oyuncusu Ahmet Uz hayatını kaybetti! Sinema ve tiyatro dünyasının sevilen ismi Ahmet Uz kimdir neden öldü?

Türk sinema ve tiyatro dünyasının usta isimlerinden dizi oyuncusu Ahmet Uz hayatını kaybetti. Son dakika gelişmesine göre Ahmet Uz'un ölüm haberini Nedim Saban duyurdu. Bu gelişmenin üzerine Nedim Saban kimdir, kaç yaşında ve neden öldü sorusu en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer aldı. 75 yaşındaki Ahmet Uz'un vefatı sonrası sevenleri ve oyuncu dostları sosyal medyadan başsağlığı mesajlarını paylaştı. Uzun süredir akciğerindeki problem nedeniyle tedavi gören ünlü oyuncu 75 yaşında hayatını kaybetti.
Müzisyen bir aileden gelen ve 1970 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olarak sanat yaşamına adımını atan Uz, bazı özel tiyatro kuruluşlarında ve Devlet Tiyatrosu'nda görev yaptı. Şehir Tiyatroları kadrosuna geçmesi, 1977 sürecinde oldu. 100'den fazla oyunda rol alan sanatçı, tiyatro dışında sinema ve dizi filmler de çevirmiştir. Ayrıca seslendirme konusunda da çalışmalarda bulunan Ahmet Uz, bazı filmlere de yapımcı olarak imza atmıştır.
Rol aldığı bazı oyunlar
Sonbaharı Beklerken : Gökhan Eraslan - Sadri Alışık Tiyatrosu - 2012
Titanik Orkestrası : Hristo Boytchev - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008
Yaban Ormanları : Alexandre Ostrovski - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2007
Hakimiyeti Milliye Aş Evi : Güngör Dilmen - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2004
Bizans Düştü : Turan Oflazoğlu : İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2002
Suç Ve Ceza : Fyodor Dostoyevski - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2001
Oidipus : Sofokles - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1996
Kıral Lear : Wiliam Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1990
Üçüncü Selim (oyun) : Turan Oflazoğlu - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1983
Tırpan (oyun) : Fakir Baykut\Taner Barlas - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1979
Montserrat : Emmanuel Robles - İstanbul Şehir Tiyatrosu
Kıskanç : İstanbul Şehir Tiyatrosu
Marıus : Marcel Pagnol - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1975
Çalıkuşu : Reşat Nuri Güntekin\Necati Cumalı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1974
Filmografi
Yapımcılık
Kadınca -1984
Acı - 1984
Fırtına Gönüller - 1984
Fidan - 1984
Şaşkın Gelin - 1984
Darbe - 1984
Oyunculuk
Kehribar - 2016
İncir Reçeli 2 - 2014
Acayip Hikayeler - 2012
Unutulmaz 2009-2011
Mahşer - 2007
Peri Tozu - 2007
Küçük Hanımefendinin Şoförü - 2006
Küçük Hanımefendi - 2006
Eylül - Hamdi
Yeniden Çalıkuşu - 2005
Zeytin Dalı - 2005
Yadigar - 2004
Yabancı Damat - 2004
Şarkılar Seni Söyler - 2003
Mühürlü Güller - 2003
Zehirli Çiçek - 2000
Cadı Ağacı - 1994
Kara Melek - 1996
Üç İstanbul - 1983
Bir Yudum Mutluluk - 1982
Erkek Fatma - 1969