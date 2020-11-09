Barış Murat Yağcı, Survivor Nisa hakkında son dakika açıklamalarında bulundu! Survivor Barış: “Nisa’nın yaşı daha çok küçük ve…”

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, hakkında açıklamalarında bulundu! : “Nisa’nın yaşı daha çok küçük ve…”

Survivor 2020 bitmesine rağmen yarışmacılar hakkında haberleri gelmeye devam ediyor. Özellikle aralarında aşk dedikodularının çıkması ile birlikte ve çok konuşulmuş ve sosyal medyada gündeme oturmuşlardı. Son olarak ve , önceki akşam bir restoranın açılışına katıldılar ve kendilerine sorulan soruların yanıtlarını verdiler. Survivor Barış Murat Yağcı, "aynı eve taşındılar" iddiaları hakkında da son dakika açıklamalarında bulundu. İşte Survivor Nisa ile Survivor Barış hakkındaki o detaylar!

Giriş Tarihi: 14.12.2020 07:19 ABONE OL
Barış Murat Yağcı’dan son dakika Survivor Nisa açıklaması… Survivor Barış: “Nisa’nın yaşı daha çok küçük ve…”

Geçtiğimiz aylarda ve hakkında aralarında aşk iddiaları çıkmış ancak ikili konu karşısında sessizliğini korumuştu. Ancak Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı ile "aynı eve taşındılar" iddiaları hakkında açıklamalarında bulundu ve iddiaları yalanlandı. 'nın yaşının küçük olduğunu ve çıkan haberler karşısında ailesinin de yıprandığını dile getirdi. İşte 'ın Survivor Nisa hakkındaki son dakika açıklamaları…

BARIŞ MURAT YAĞCI'DAN NİSA ÇIKIŞI!

Önceki akşam bir restoranın açılışına katılan Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı gündeme oturdu. Survivor Barış, aralarında aşk dedikodularının çıktığı Survivor Nisa hakkında flaş açıklamalarda bulundu…

Barış Murat Yağcı’dan son dakika Survivor Nisa açıklaması… Survivor Barış: “Nisa’nın yaşı daha çok küçük ve…”

Milliyet'in haberine göre; Adları aşk dedikodularına karışan ve , önceki akşam Florya'daki bir restoranın açılışına katıldı.

29 yaşındaki oyuncu, Nisa Bölükbaşı (22) ile aynı eve taşındıkları iddialarını yalanladı.

Barış Murat Yağcı’dan son dakika Survivor Nisa açıklaması… Survivor Barış: “Nisa’nın yaşı daha çok küçük ve…”

Yağcı, "Bu tarz haberlerin artık bir son bulması lazım. Nisa'nın yaşı daha çok küçük ve ailesi de yıpranıyor" diye konuştu.

BABASIYLA TANIŞTIRMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda ile , Alaçatı'da objektiflere takılmıştı.

Barış Murat Yağcı’dan son dakika Survivor Nisa açıklaması… Survivor Barış: “Nisa’nın yaşı daha çok küçük ve…”

İzmirli olan Yağcı, Bölükbaşı'nı babasının Alaçatı Hacımemiş'de bulanan kumrucu dükkanına götürmüştü.

Hep beraber yemek yiyen Bölükbaşı ile Yağcı ailesi saatlerce sohbet ederek zaman geçirmişti.

KAYNAK: MİLLİYET

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Barış Murat Yağcı, Survivor Nisa hakkında son dakika açıklamalarında bulundu! Survivor Barış: “Nisa’nın yaşı daha çok küçük ve…”
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