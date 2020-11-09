Gerçekler Esra Erol'da ortaya çıktı! Boşanırken tazminat alabilmek için kumpas kurdu!

Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına konuk olan Yusuf Demir,14 yıllık eşi tarafından dolandırılarak kendisinin kayıplara karıştığı iddia etti. Yusuf Demir'in anlattıkları herkesi hayrete düşürdü. Kurduğu iftira ve kumpas mekanizmasıyla 14 yıllık eşi Gamze Demir 3 çocuğunu da terk edip hastaneye gidiyorum diyerek evden ayrıldı. Yusuf Demir. Eşim şuan bir çetenin elinde diyen Yusuf Bey ise Esra Erol'dan yardım istedi. Yusuf Demir'in anlattıkları ise herkesi şoke etti.
Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un programına konuk olan Yusuf Demir, 14 yıllık eşi tarafından dolandırılarak kendisinin kayıplara karıştığını iddia etti. Yusuf Demir'in anlattıkları herkesi hayrete düşürdü.
Kurduğu iftira ve kumpas mekanizmasıyla 14 yıllık eşi Gamze Demir, 3 çocuğunu da terk edip hastaneye gidiyorum diyerek evden ayrıldı. Eşim şuan bir çetenin elinde diyen Yusuf Bey ise Esra Erol'dan yardım istedi.
Yusuf Demir "Eşim 22 Eylül günü hastaneye gidiyorum diyerek evden kaçtı ve sahte mesajlarla benim onu aldattığım düzmecesini bahane ederek benden 350 bin TL nafaka istedi. Eşimin hesabında 200 Bin TL + 8500 dolar para vardı. Kaçmadan önce peyderpey paranın bir kısmını çekmiş" dedi.
EŞİM BİR ÇETENİN ELİNDE OLABİLİR
Yusuf Demir, Eşi Gamze Demir'in, H.Ç, D.D ve Ç.D ile tanıştıktan sonra çok değiştiğini ileri sürdü. Kumpas kurularak Yusuf Demir ile sosyal medyadan yazışarak eşi Gamze Demir'i aldattığı iddia edilen ve fotoğrafı kullanılan N.S. ben Yusuf Demir'i tanımıyorum diyerek mağdur edildiğini ve şikayetçi olacağını söyledi. Yazışmanın olduğu telefon numarasının ise kendisine ait olmadığını ifade etti.
Eşi Gamze Demir ise canlı yayına bağlanarak "45 gündür Yusuf ile ayrıyız. İkimizde dava açtık. Yusuf, beni aldattığı için evi terk ettim. H.Ç, D.D ve Ç.D ile hiç bir bağlantım yok diyerek iddiaları reddetti.
Öte yandan Yusuf Demir'in karısı Gamze Demir ile iş birliği yaptığı iddia edilen D.D canlı yayında hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek, asılsız olduğunu ileri sürdü.