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Gerçekler 'da ortaya çıktı! Boşanırken tazminat alabilmek için kumpas kurdu!

Hafta içi her gün ekranlarında yayınlanan 'da programına konuk olan ,14 yıllık eşi tarafından dolandırılarak kendisinin kayıplara karıştığı iddia etti. Yusuf Demir’in anlattıkları herkesi hayrete düşürdü. Kurduğu iftira ve kumpas mekanizmasıyla 14 yıllık eşi Gamze Demir 3 çocuğunu da terk edip hastaneye gidiyorum diyerek evden ayrıldı. Yusuf Demir. Eşim şuan bir çetenin elinde diyen Yusuf Bey ise Esra Erol’dan yardım istedi. Yusuf Demir’in anlattıkları ise herkesi şoke etti.

Giriş Tarihi: 9.11.2020 21:56 Son Güncelleme: 9.11.2020 22:08 ABONE OL
Gerçekler Esra Erol'da ortaya çıktı! Boşanırken tazminat alabilmek için kumpas kurdu!

Hafta içi her gün ekranlarında yayınlanan 'da programına konuk olan ,14 yıllık eşi tarafından dolandırılarak kendisinin kayıplara karıştığı iddia etti. Yusuf Demir'in anlattıkları herkesi hayrete düşürdü. Kurduğu iftira ve kumpas mekanizmasıyla 14 yıllık eşi Gamze Demir 3 çocuğunu da terk edip hastaneye gidiyorum diyerek evden ayrıldı. Yusuf Demir. Eşim şuan bir çetenin elinde diyen Yusuf Bey ise . Yusuf Demir'in anlattıkları ise herkesi şoke etti.

Gerçekler Esra Erol'da ortaya çıktı! Boşanırken tazminat alabilmek için kumpas kurdu!

Hafta içi her gün ekranlarında yayınlanan 'un programına konuk olan , 14 yıllık eşi tarafından dolandırılarak kendisinin kayıplara karıştığını iddia etti. Yusuf Demir'in anlattıkları herkesi hayrete düşürdü.

Gerçekler Esra Erol'da ortaya çıktı! Boşanırken tazminat alabilmek için kumpas kurdu!

Kurduğu iftira ve kumpas mekanizmasıyla 14 yıllık eşi Gamze Demir, 3 çocuğunu da terk edip hastaneye gidiyorum diyerek evden ayrıldı. Eşim şuan bir çetenin elinde diyen Yusuf Bey ise 'dan yardım istedi.

Gerçekler Esra Erol'da ortaya çıktı! Boşanırken tazminat alabilmek için kumpas kurdu!

"Eşim 22 Eylül günü hastaneye gidiyorum diyerek evden kaçtı ve sahte mesajlarla benim onu aldattığım düzmecesini bahane ederek benden 350 bin TL nafaka istedi. Eşimin hesabında 200 Bin TL + 8500 dolar para vardı. Kaçmadan önce peyderpey paranın bir kısmını çekmiş" dedi.

Gerçekler Esra Erol'da ortaya çıktı! Boşanırken tazminat alabilmek için kumpas kurdu!

EŞİM BİR ÇETENİN ELİNDE OLABİLİR

, Eşi Gamze Demir'in, H.Ç, D.D ve Ç.D ile tanıştıktan sonra çok değiştiğini ileri sürdü. Kumpas kurularak Yusuf Demir ile sosyal medyadan yazışarak eşi Gamze Demir'i aldattığı iddia edilen ve fotoğrafı kullanılan N.S. ben Yusuf Demir'i tanımıyorum diyerek mağdur edildiğini ve şikayetçi olacağını söyledi. Yazışmanın olduğu telefon numarasının ise kendisine ait olmadığını ifade etti.

Gerçekler Esra Erol'da ortaya çıktı! Boşanırken tazminat alabilmek için kumpas kurdu!

Eşi Gamze Demir ise canlı yayına bağlanarak "45 gündür Yusuf ile ayrıyız. İkimizde dava açtık. Yusuf, beni aldattığı için evi terk ettim. H.Ç, D.D ve Ç.D ile hiç bir bağlantım yok diyerek iddiaları reddetti.

Gerçekler Esra Erol'da ortaya çıktı! Boşanırken tazminat alabilmek için kumpas kurdu!

Öte yandan 'in karısı Gamze Demir ile iş birliği yaptığı iddia edilen D.D canlı yayında hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek, asılsız olduğunu ileri sürdü.

Gerçekler Esra Erol'da ortaya çıktı! Boşanırken tazminat alabilmek için kumpas kurdu!

Boşanırken tazminat alabilmek için eşine kumpas kurdu, aldatıyor süsü verdi. Gerçekler Esra Erol'da ortaya çıktı! | Video

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Gerçekler Esra Erol'da ortaya çıktı! Boşanırken tazminat alabilmek için kumpas kurdu!
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