Gerçekler Esra Erol'da ortaya çıktı! Boşanırken tazminat alabilmek için kumpas kurdu!

Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına konuk olan Yusuf Demir,14 yıllık eşi tarafından dolandırılarak kendisinin kayıplara karıştığı iddia etti. Yusuf Demir'in anlattıkları herkesi hayrete düşürdü. Kurduğu iftira ve kumpas mekanizmasıyla 14 yıllık eşi Gamze Demir 3 çocuğunu da terk edip hastaneye gidiyorum diyerek evden ayrıldı. Yusuf Demir. Eşim şuan bir çetenin elinde diyen Yusuf Bey ise Esra Erol'dan yardım istedi. Yusuf Demir'in anlattıkları ise herkesi şoke etti.