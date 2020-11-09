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haberi: Yılın aşk bombasını patlattı! Nesrin Cavadzade'den rol arkadaşı ile aşk paylaşımı...

Güzel oyuncu aşk bombasını patlattı. Bir süredir kimseyle görüntülenemeyen Nesrin Cavadzade sonunda gizli aşkını kendisi ilan etti. Nesrin Cavadzade'nin aynı diziden rol arkadaşı ile aşk yaşadığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Gökhan Alkan'ı öptüğü fotoğrafı sosyal medya hesabından kalp emojisi ile yayınladı. Yakışıklı oyuncu Gökhan Alkan da aynı fotoğrafı kendi hesabından paylaştı. Böyle sevilen oyuncular Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan çifti ilişkilerini duyurmuş oldu. İşte yeni bir set aşkına daha imza atan oyuncular Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan'ın ...

Giriş Tarihi: 9.11.2020 15:19 Son Güncelleme: 9.11.2020 16:11 ABONE OL
Son dakika haberi: Yılın aşk bombasını Nesrin Cavadzade patlattı! Nesrin Cavadzade'den rol arkadaşı Gökhan Alkan ile aşk paylaşımı...

Güzel oyuncu aşk bombasını patlattı. Bir süredir kimseyle görüntülenemeyen Nesrin Cavadzade sonunda gizli aşkını kendisi ilan etti. Nesrin Cavadzade'nin aynı diziden rol arkadaşı ile aşk yaşadığı haberi gündeme bomba gibi düştü.

Son dakika haberi: Yılın aşk bombasını Nesrin Cavadzade patlattı! Nesrin Cavadzade'den rol arkadaşı Gökhan Alkan ile aşk paylaşımı...

sevgilisi 'ı öptüğü fotoğrafı sosyal medya hesabından kalp emojisi ile yayınladı. Yakışıklı oyuncu Gökhan Alkan da aynı fotoğrafı kendi hesabından paylaştı.

Son dakika haberi: Yılın aşk bombasını Nesrin Cavadzade patlattı! Nesrin Cavadzade'den rol arkadaşı Gökhan Alkan ile aşk paylaşımı...

Böyle sevilen oyuncular ile çifti ilişkilerini duyurmuş oldu.

Son dakika haberi: Yılın aşk bombasını Nesrin Cavadzade patlattı! Nesrin Cavadzade'den rol arkadaşı Gökhan Alkan ile aşk paylaşımı...

, geçen hafta "Taşın kalbi yok ama onu da yosun sarıyor. Bende de var bir şeyler ama siz görememişsinizdir." demişti.

Son dakika haberi: Yılın aşk bombasını Nesrin Cavadzade patlattı! Nesrin Cavadzade'den rol arkadaşı Gökhan Alkan ile aşk paylaşımı...

İşte yeni bir set aşkına daha imza atan oyuncular ile 'ın ...

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Son dakika haberi: Yılın aşk bombasını Nesrin Cavadzade patlattı! Nesrin Cavadzade'den rol arkadaşı Gökhan Alkan ile aşk paylaşımı...
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