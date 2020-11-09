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: ’e arkadaşının köpeği saldırdı! Genç oyuncunun !

’den gelen haberiyle sarsıldı... Son dönemin dikkat çeken genç oyuncularından Hazal Erişkin, geçtiğimiz günlerde talihsiz bir olay yaşadı. Bir arkadaşının evine giden Hazar Erişkin, burada 8 aylık cinsi köpeği sevdi. Köpekle oynarken bir anda saldırıya uğrayan Erişkin, köpeğinin yüzünü ısırmasıyla şoke oldu. Kanlar içinde kalan oyuncu, yakınlarının ilk müdahalesinden sonra acil olarak hastaneye kaldırılırken, yüzüne 30 dikiş atıldı. İşte Hazar Erişkin’in son sağlık durumu ve olayın ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 9.11.2020 08:10 Son Güncelleme: 9.11.2020 08:36 ABONE OL
Son Dakika: Hazar Erişkin’e arkadaşının köpeği saldırdı! Genç oyuncunun yüzü parçalandı!

Oyuncu Hazal Erişkin arkadaşının beslediği 8 aylık cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı.

Son Dakika: Hazar Erişkin’e arkadaşının köpeği saldırdı! Genç oyuncunun yüzü parçalandı!

Akşam'ın haberine göre; Hazal Erişkin, geçtiğimiz günlerde talihsiz bir olay yaşadı. Bir arkadaşının evine giden oyuncu, burada 8 aylık cinsi köpeği sevdi.

Son Dakika: Hazar Erişkin’e arkadaşının köpeği saldırdı! Genç oyuncunun yüzü parçalandı!

Köpekle oynarken bir anda saldırıya uğrayan oyuncu, köpeğinin yüzünü ısırmasıyla şoke oldu. Kanlar içinde kalan oyuncu, yakınlarının ilk müdahalesinden sonra acil olarak hastaneye kaldırılırken, yüzüne 30 dikiş atıldı. Oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son Dakika: Hazar Erişkin’e arkadaşının köpeği saldırdı! Genç oyuncunun yüzü parçalandı!

Geçtiğimiz yıllarda yakışıklı oyuncu Berk Oktay, evinde beslediği cinsi köpeğiyle oynarken köpeği tarafından saldırıya uğramış ve yüzüne 35 dikiş atılmıştı.

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Son Dakika: Hazar Erişkin’e arkadaşının köpeği saldırdı! Genç oyuncunun yüzü parçalandı!
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