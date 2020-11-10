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’nın Hünkar’ı Vahide Perçin’in yeni imajının nedeni… Kısacık kestirdiği saçları çok konuşuldu!

ATV dizisi ’da Hünkar karakterini oynayan usta oyuncu Vahide Perçin’in oynadığı son bölüm çok ses getirmişti. Hünkar’ın yere yığıldığı hüzünlü anlar sosyal medyaya da damga vurmuştu. Vahide Perçin daha sonra yeni imajıyla hayranlarının karşısına çıktı. Vahide Perçin’in kısacık kestirdiği saçları çok beğenildi. Diziden ayrıldıktan sonra saçlarını kestiren 55 yaşındaki oyuncu, yeniden kansere yakalandığını düşünerek korkan sevenlerini rahatlatacak bir yaptı. "Öyle bir şey olsa hemen kesilmez. Önce tedavi başlar. Tehlikeli bir durum yok, korkmayın."

Giriş Tarihi: 10.11.2020 11:32 Son Güncelleme: 10.11.2020 11:35 ABONE OL
Bir Zamanlar Çukurova’nın Hünkar’ı Vahide Perçin’in yeni imajının nedeni… Kısacık kestirdiği saçları çok konuşuldu!

'dan ayrılır ayrılmaz saçlarını kısacık kestiren oyuncu Vahide Perçin, Etiler'de eski eşi Altan Gördüm'le görüntülendi.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Hünkar’ı Vahide Perçin’in yeni imajının nedeni… Kısacık kestirdiği saçları çok konuşuldu!

Eski eşler Vahide Perçin ve Altan Gördüm, maskelerini neden ellerinde taşıdıkları sorulunca, "Biz bu konuda dikkatliyiz. Öğrenciler hakkında hızlı hızlı konuşurken nefessiz kaldık, açık havadayız diye çıkardık" yanıtını verdi.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Hünkar’ı Vahide Perçin’in yeni imajının nedeni… Kısacık kestirdiği saçları çok konuşuldu!

Hürriyet'te yer alan habere göre; rol aldığı diziden ayrıldıktan sonra saçlarını kestiren 55 yaşındaki oyuncu, yeniden kansere yakalandığını düşünerek korkan sevenlerini rahatlatacak bir yaptı.

Bir Zamanlar Çukurova’nın Hünkar’ı Vahide Perçin’in yeni imajının nedeni… Kısacık kestirdiği saçları çok konuşuldu!

"Öyle bir şey olsa hemen kesilmez. Önce tedavi başlar. Tehlikeli bir durum yok, korkmayın." Vahide Perçin, korana virüs pandemisi nedeniyle setlere ara verdiğini de söyledi. Usta oyuncu, '' dizisinden ayrıldıktan sonra imaj değişikliğini gitmiş, uzun saçlarını kısacık kestirmişti.

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Bir Zamanlar Çukurova’nın Hünkar’ı Vahide Perçin’in yeni imajının nedeni… Kısacık kestirdiği saçları çok konuşuldu!
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