Bir Zamanlar Çukurova’nın Hünkar’ı Vahide Perçin’in yeni imajının nedeni… Kısacık kestirdiği saçları çok konuşuldu!

"Öyle bir şey olsa hemen saç kesilmez. Önce tedavi başlar. Tehlikeli bir durum yok, korkmayın." Vahide Perçin, korana virüs pandemisi nedeniyle setlere ara verdiğini de söyledi. Usta oyuncu, 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinden ayrıldıktan sonra imaj değişikliğini gitmiş, uzun saçlarını kısacık kestirmişti.