Esra Erol izleyicileri Utku için tek yürek oldu!

"Annem Fikrîye beni 9 aylıkken bırakıp gitti. Bir daha da hiç haber alamadım" diyen Utku, gözyaşları içinde Esra Erol'dan yardım istedi. Utku Ercan "Kaç yıldan beri bu acıyı çekiyorum. Annesiz olmak çok zor, ne olur annemi bulun." diyerek gözyaşlarına hâkim olamadı. Esra Erol'un programına Zonguldak'tan katılan Utku Ercan'ın hayat hikâyesi herkesi derinden etkiledi.



