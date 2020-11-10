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izleyicileri Utku için tek yürek oldu!

Hafta içi her gün saat 16.20’de ekranlarında yayınlanan ’un programında yaşanan hayat Hikayeleri izleyicisi ile buluşturmaya devam ediyor. Programa katılan 18 yaşındaki Utku bugüne kadar sesini bile duymadığı annesi ’yi görebilmek için Esra Erol’un kapısını çaldı. Utku’nun hayat Hikayesi herkesi derinden etkiledi. 9 aylıkken Utku’yu bırakıp giden bir daha da hiç haber alamayan Utku Esra Erol’dan yardım istedi.

Giriş Tarihi: 10.11.2020 21:38 Son Güncelleme: 10.11.2020 21:38 ABONE OL
Esra Erol izleyicileri Utku için tek yürek oldu!

Hafta içi her gün saat 16.20'de ekranlarında yayınlanan 'un programında yaşanan hayat Hikayeleri izleyicisi ile buluşturmaya devam ediyor. Programa katılan 18 yaşındaki Utku bugüne kadar sesini bile duymadığı annesi 'yi görebilmek için Esra Erol'un kapısını çaldı. Utku'nun hayat Hikayesi herkesi derinden etkiledi. 9 aylıkken Utku'yu bırakıp giden bir daha da hiç haber alamayan Utku Esra Erol'dan yardım istedi.

Esra Erol izleyicileri Utku için tek yürek oldu!

'da programında "böyle anne olmaz olsun" dedirten olay! Esra Erol'un programında yaşanan hayat hikâyeleri izleyicisi ile buluşmaya devam ediyor.

Esra Erol izleyicileri Utku için tek yürek oldu!

"Annem Fikrîye beni 9 aylıkken bırakıp gitti. Bir daha da hiç haber alamadım" diyen Utku, gözyaşları içinde 'dan yardım istedi. "Kaç yıldan beri bu acıyı çekiyorum. Annesiz olmak çok zor, ne olur annemi bulun." diyerek gözyaşlarına hâkim olamadı. Esra Erol'un programına Zonguldak'tan katılan Utku Ercan'ın hayat hikâyesi herkesi derinden etkiledi.


Esra Erol izleyicileri Utku için tek yürek oldu!

ESRA EROL UTKU ERCAN'IN ANNESİNİ BULDU

Kısa süre içinde müjdeli haber 'dan geldi. Başarılı sunucu Esra Erol, 18 yaşındaki 'ın 9 aylıkken bırakıp gittiği ve bir daha hiç haber alamadığı annesi Fikrîye Ankut'u buldu.

Esra Erol izleyicileri Utku için tek yürek oldu!

Öte yandan , Fikrîye Ankut ile görüştüğünü ve stüdyoya getirdiğini açıkladı. Ancak anne Fikrîye Ankut " Ben kendi düzenimi kurdum" diyerek, 18 yaşındaki oğlu 'ın yüzünü bile görmek istemediğini söyledi" dedi.

Esra Erol izleyicileri Utku için tek yürek oldu!

Oğlunun yüzünü bile görmek istemeyen anne Ankut'un bu sözleri böyle anne olmaz olsun dedirtti. izleyicileri ise Utku için tek yürek oldu.

Utku'nun annesi Fikriye Ankut'u Esra Erol buldu! | Video

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Esra Erol izleyicileri Utku için tek yürek oldu!
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