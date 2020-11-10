Son Dakika Haberi: İkbal Gürpınar sosyal medyadan açıkladı! Koronavirüs tedavisi gören İkbal Gürpınar’ın sağlık durumu nasıl?

HASTALIK SÜRECİNİ ANLATTI

Kendisi de bir süredir yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören İkbal Gürpınar odaya alındı. Annesinin cenazesine gidemeyen Gürpınar, çok ağır geçirdiği hastalık sürecinde yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı.

İkbal Gürpınar paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

''Size anlatacak o kadar çok şey birikti ki. Şükürler olsun Rabbime kitap okumaya başlayabildim bugün. Hayat ne kadar kıymetli ve ne kadar da boş. Hasta yatağınızda anneniz ölüyor, cenazesine bile katılamıyorsunuz.

"NEFES ALMAK NE BÜYÜK NİMET"

Nefes almak ne büyük bir nimet. Bir bardak çay ve ve pilav, sağımdan soluma dönebilmek. Konuşmak yasak hala, ciğerlerimi yormamak için. Yoğun bakımda o hummalı çalışmayı, o fedakarlığı gördüm ya. Ömrümün geri kalanını Doktor ve hemşirelerimiz için dua ederek geçireceğim inşallah. Yoğun bakım hemşiresi bulmak çok zorlaşmış. Lütfen evlatlarınızı yönlendirin. Sayın Bakanım (Fahrettin Koca) size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Olağanüstü bir organizasyon bu. Canla başla çalışıyor herkes. Allah devletimizi daim kılsın.

"HANGİ BİRİNİ ANLATAYIM?"

Sizden ricam yoğun bakım hemşirelerinin durumlarını düzeltmeniz. İnanın evladımız yapmaz onların bize fedakarlıklarını. Yanımdaki hasta sürekli kolunu oynattığı için kan ter içinde yeni damar arayışları, altımızı tiksinmeden temizlemeleri. Hangi birini anlatayım?