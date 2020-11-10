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Yönetmen ’ne isyan etti

Yönetmen , ve ’ne tepki gösterdi. Ünlü yönetmen, “ ve Kurbağalıdere’de yollara çekilen şeritleri kaldırmadınız. Rüzgar nedeniyle kopmuş şeritler ayağıma dolandı; düşüp yaralandım. Yürüyüş yolunu onarmalısınız. Sulama sistemindeki uyumsuzluk nedeniyle kullanılamayacak durumda olan yerler var” dedi

Giriş Tarihi: 10.11.2020 ABONE OL
Yönetmen Murat Şeker Kadıköy Belediyesi’ne isyan etti
'Kaldırmadığınız şeritler yüzünden düşüp yaralandım'
Yönetmen Murat Şeker, önceki gün sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla hem Kadıköy Belediyesi'ne, hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. Şeker, sular içinde kalan yolun fotoğrafını çekip "Yoğurtçu Parkı'ndaki yürüyüş yolunu onarmak, düzgün hale getirmek ister misiniz Kadıköy Belediyesi?" yorumunda bulundu.

Şeker ayrıca İBB'yi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da etiketleyerek, "Yoğurtçu Parkı ve Kurbağalıdere'deki şu şeritleri kaldırmadınız. Az önce yürüyüş yaparken rüzgâr nedeniyle kopmuş şeritler ayağıma dolandı, düştüm. Yaralandım. Lifim kopmamıştır umarım. Lütfen burayı bitirin, şeritleri kaldırın" diye yazarak düştüğü yerin fotoğrafını paylaştı.
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Yönetmen Murat Şeker Kadıköy Belediyesi’ne isyan etti
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