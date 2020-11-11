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‘O söz itibarımı zedeledi’ Küfüre geçit yok!

Ünlü manken , hesabı üzerinden bir takipçisinin kendisine ettiğini belirterek savcılığa başvurdu. Didem Soydan’ın şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Didem Soydan’a mesaj atan kişinin 28 yaşındaki F.A. olduğu tespit edildi. Savcılık, F.A. hakkında hakaret suçu kapsamında 2.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 11.11.2020 07:53 Son Güncelleme: 11.11.2020 08:00 ABONE OL
Didem Soydan ‘O söz itibarımı zedeledi’ Küfüre geçit yok!

Ünlü manken , geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

Didem Soydan ‘O söz itibarımı zedeledi’ Küfüre geçit yok!

hesabı üzerinden bir takipçisinin kendisine sinkaflı sözlerle hakaret ettiğini belirten Soydan, 'Keva..' şeklindeki mesajla itibarının zedelendiğini kaydetti. üzerine soruşturma başlatıldı. Ünlü mankene mesaj atan kullanıcının 28 yaşındaki F.A. olduğu tespit edildi.

Didem Soydan ‘O söz itibarımı zedeledi’ Küfüre geçit yok!

2.5 YIL HAPİS İSTEMİ
F.A., böyle bir paylaşım yapıp yapmadığını hatırlamadığını beyan etti. Dosya, Uzlaştırma Büro'suna gönderildi.

Didem Soydan ‘O söz itibarımı zedeledi’ Küfüre geçit yok!

Fakat Soydan, kendisine yapılan hakareti affetmedi. Savcılık F.A. hakkında hakaret suçu kapsamında 2.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Dava, ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Didem Soydan ‘O söz itibarımı zedeledi’ Küfüre geçit yok!

'HASTANEYE AMELİYATA DEĞİL COVİD TESTİ YAPTIRMAYA GİTTİM'
Maçka Parkı'nda köpeğini gezdirirken görüntülenen , geçen hafta apandisit ameliyatı olmak için değil, korona testi yaptırmak için hastaneye gittiğini söyledi:

Didem Soydan ‘O söz itibarımı zedeledi’ Küfüre geçit yok!

"Hastaya mı benziyorum? Köpeğimle koşup zıplıyorum. Hastaneler gündüz kalabalık diye testi gece yaptırdık."

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Didem Soydan ‘O söz itibarımı zedeledi’ Küfüre geçit yok!
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