Didem Soydan ‘O söz itibarımı zedeledi’ Küfüre geçit yok!

Sosyal medya hesabı üzerinden bir takipçisinin kendisine sinkaflı sözlerle hakaret ettiğini belirten Soydan, 'Keva..' şeklindeki mesajla itibarının zedelendiğini kaydetti. Şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. Ünlü mankene mesaj atan kullanıcının 28 yaşındaki F.A. olduğu tespit edildi.