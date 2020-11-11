Emina Jahovic çocukları için 30 dadı değiştirmiş

Mustafa Sandal'ın eski eşi Sırp şarkıcı Emina Jahovic, çocuklarıyla ilgili özel açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz günlerde memleketi Sırbistan'da bir TV programına katılan Jahovic, oğulları için tam 30 dadı değiştirdiğini belirterek şöyle konuştu:"Yaman ve Yavuz için hep en iyisini istedim. Kimseye güvenemedim. İlk bir buçuk yılda 30 dadı değiştirdim. Kimseyi sevemedim. Bulgar bir hemşiremiz vardı. İstediğim zaman çocuğumu kucağıma almama izin vermedi. 'Şimdi olmaz uyuyor' falan diyordu. 'Bırak beni, çocuk benim' diyordum ona. Sonra tabii hemen o kadını işten çıkardık. Ardından gelen dadımız ise harikaydı. Oğluma uyumayı, disiplini öğretti."ÜÇÜNCÜ bir çocuk istediğini dile getiren Jahovic, bu konuda da şöyle konuştu: "Bir kız çocuğum olmasını çok isterim. İki erkek çocuk annesiyim. Bu nedenle bir çocuğum daha olursa kız olsun."