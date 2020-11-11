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ile ’ın sosyal medya paylaşımları gündem oldu… Yürek burkan !

Türk sinemasının efsaneleri arasında yer alan merhum sanatçı ’ın eşi usta sanatçının duygusal bir paylaşımla kutladı. Gül Sunal’ın Kemal Sunal için yaptığı sosyal medyada oldu. 2000 yılında hayatını kaybeden eşi Kemal Sunal'ın son doğum gününü anaokulunda ailece kutladıklarını belirten Gül Sunal, hesabından yaptığı paylaşıma, "İyi ki doğdun Kemal, iyi ki varsın" notunu yazdı. Usta sanatçının oğlu da "Çok özledim çok" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 11.11.2020 13:03 Son Güncelleme: 11.11.2020 13:07 ABONE OL
Gül Sunal ile Ali Sunal’ın sosyal medya paylaşımları gündem oldu… Yürek burkan paylaşım!

2000 yılında hayatını kaybeden eşi 'ın son anaokulunda ailece kutladıklarını belirten , hesabından yaptığı paylaşıma, "İyi ki doğdun Kemal, iyi ki varsın" notunu yazdı. Usta sanatçının oğlu da "Çok özledim çok" ifadelerini kullandı.

Gül Sunal ile Ali Sunal’ın sosyal medya paylaşımları gündem oldu… Yürek burkan paylaşım!

Toplumun hemen her kesiminin gönlünde yer edinen merhum sanatçı 'ın 76'ncı doğum gününde eşi , sosyal medya paylaşımla duygulandırdı.

Gül Sunal ile Ali Sunal’ın sosyal medya paylaşımları gündem oldu… Yürek burkan paylaşım!

, 'ın son anaokulunda ailece kutladıklarını belirtirken, "İyi ki doğdun Kemal, iyi ki varsın" mesajını yazdı.

Gül Sunal ile Ali Sunal’ın sosyal medya paylaşımları gündem oldu… Yürek burkan paylaşım!

"Kemal, 11 Kasım 1944 tarihinde doğmuş. Annesi şöyle anlatırdı:

Gül Sunal ile Ali Sunal’ın sosyal medya paylaşımları gündem oldu… Yürek burkan paylaşım!

'Uzun zamandır İkinci Dünya Savaşı nedeniyle elektrikler kesilmişti. Kemal doğdu ve elektrikler geldi.

Gül Sunal ile Ali Sunal’ın sosyal medya paylaşımları gündem oldu… Yürek burkan paylaşım!

"ADINI 'IŞIK' KOYACAKTIK"

Adını 'Işık' koymak istedik ama ebe 'Bu bebek boylu, poslu, ağırbaşlı bir delikanlı olacak' deyince 'Kemal olsun' dedik. Hazırladığımız kundağa sığmadı. Hakikaten uzun boylu ve iri bir bebekti, hiç ağlamazdı. Sakin ve huzurlu büyüdü.'

Gül Sunal ile Ali Sunal’ın sosyal medya paylaşımları gündem oldu… Yürek burkan paylaşım!

Kemal ismi, 'kişisel hırslarından arınmış ve evrende bütünleşmiş kimse. Bu kimse insanın dünyada var olma amacına ulaşmıştır. Bilgi, erdem yönünden erginlik, eksiksizlik, olgunluk, yetkinlik' diye anlamlandırılıyor. Bu isim kendisine o kadar yakışıyordu ki.

İlk tanıştığımda kutlamayı pek sevmezdi. Evliliğimizden hemen sonraki doğum gününü çok güzel bir partiyle kutladık. Çok mutlu olmuştu. Çocuklar küçükken evde, ailece kutlamayı tercih etti hep. Biz bize, o küçük pastayı keserken bile mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Yaşamayı ve yaşadığı her şeyi o kadar çok seviyordu ki.

Çocuklar büyüyünce babalarına sürpriz doğum günleri yapmak, onu sevindirmek arzusuyla program yapmaya başladılar. Kemal, dışarıda yemek yemeyi pek tercih etmezdi. Biz de evde bir defa da sadece komedyen arkadaşları vb. güzel davetleri yaptık. O kadar hoşuna gidiyordu ki evde sevdiklerini ağırlamak. En son doğum gününü bizim ( Anaokulu'nda) çocuklarla kutlamak istedi. Ve öyle yaptık."

Gül Sunal ile Ali Sunal’ın sosyal medya paylaşımları gündem oldu… Yürek burkan paylaşım!

"BENİM İYİ KALPLİ KAHRAMANIM"

da babasının , "Canım babam, güzel babam, çocuk babam, yaramaz babam, aşkım babam, melek babam. İyi ki doğdun, iyi ki varsın benim iyi kalpli kahramanım. Çok özledim çok" sözleriyle kutladı.

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Gül Sunal ile Ali Sunal’ın sosyal medya paylaşımları gündem oldu… Yürek burkan paylaşım!
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