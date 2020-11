Jessica May: Her 10 Kasım’da Anıtkabir’e giderim’

Atv dizisi 'Maria ile Mustafa'nın başrol oyuncusu Jessica May, 10 Kasım'da Anıtkabir'i ziyaret etti. Başkente her geldiğinde Anıtkabir'e uğradığını belirten May; şöyle konuştu: "Ben Atatürk'ü Türkiye'ye geldikten sonra tanıdım, öğrendikçe daha çok sevdim. Onun fotoğraflarına bakmak bana çok güzel bir enerji veriyor. Türkiye'ye geldiğimden beri her 10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe ben de saygı duruşunda bulunuyorum." Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey görmediğini ifade eden Jessica May sözlerine şöyle devam etti: "O anlarda hep tüylerim diken diken oluyor. Bir gün Atatürk'ü rüyamda görmüştüm ve uyandığımda inanamamıştım. Onu rüyada görmek bile insanı çok mutlu ediyor."yıl 20'ncisi düzenlenecek olan Miss&Mr. Model of Turkey yarışmasının 28 finalisti, bir süredir Tonight Otel Port'ta kampta... Finalistler, dün saat 09.05'te bir araya gelerek Atatürk'e saygı duruşunda bulundu.