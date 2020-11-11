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'ın sahnesi nefes kesti

ekranlarının sevilen dizisi 'ın 33. yeni bölümünde Kulucahisar Kalesi Bizans’ın eline geçiyor, Osman Bey ağabeyi Savcı Bey’le karşı karşıya geliyor. Oğlu Mönke’yi, Geyhatu’ya teslim ederek Kayı Obası’nı büyük bir tehlikeden kurtaran Osman Bey, Nikola’nın sürpriz bir baskınla Kulucahisar Kalesi’ni ele geçirdiği haberi ile sarsılır.

Giriş Tarihi: 11.11.2020 23:36 Son Güncelleme: 12.11.2020 00:02 ABONE OL
Kuruluş Osman'ın sahnesi nefes kesti

ekranlarının sevilen dizisi 'ın 33. yeni bölümünde Kulucahisar Kalesi Bizans'ın eline geçiyor, Osman Bey ağabeyi Savcı Bey'le karşı karşıya geliyor. Oğlu Mönke'yi, Geyhatu'ya teslim ederek Kayı Obası'nı büyük bir tehlikeden kurtaran Osman Bey, Nikola'nın sürpriz bir baskınla Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirdiği haberi ile sarsılır.

Kuruluş Osman'ın sahnesi nefes kesti

Kulucahisar'ı her ne pahasına olursa olsun geri almaya karar veren Osman Bey, ağabeyi Savcı Bey'in tüm itirazlarına rağmen Nikola ve Flatyos'la yüzleşmeye gider.

Kuruluş Osman'ın sahnesi nefes kesti

Aygül ve Selcan Hatun'un dönüşü obadaki dengeleri değiştirirken; Osman Bey'in sözünden çıkarak Kulucahisar'a gitmesi üzerine Savcı Bey, Osman Bey'in tutuklanması emrini verir...

Kuruluş Osman'ın sahnesi nefes kesti

Osman Bey, Geyhatu'ya haini teslim ediyor! - Kuruluş Osman 33. Bölüm izle | Video

Kuruluş Osman'ın sahnesi nefes kesti

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Kuruluş Osman'ın sahnesi nefes kesti
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