Perihan Savaş eşi Yılmaz Zafer’in fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı! Sözün bittiği yerdeyim…

Usta sanatçı Perihan Savaş, 1995 yılında hayatını kaybeden eşi Yılmaz Zafer’in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Perihan Savaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı. Perihan Savaş'ın paylaşımı takipçileri tarafında beğeni yağmuruna tutuldu. Savaş'ın hayranları Yılmaz Zafer’in fotoğrafının altına çok sayıda yorum yazdı. 63 yaşındaki Perihan Savaş, eşinin fotoğrafını, "Sözün bittiği yerdeyim bugün 25 yıl... Saygı, sevgi ve özlemle adamım..." notunu düştü.
Giriş Tarihi: 11.11.2020 15:15Son Güncelleme: 11.11.2020 15:34ABONE OL