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eşi ’in fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı! Sözün bittiği yerdeyim…

Usta sanatçı , 1995 yılında hayatını kaybeden eşi ’in fotoğrafını hesabından paylaştı. Perihan Savaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı. Perihan Savaş'ın paylaşımı takipçileri tarafında beğeni yağmuruna tutuldu. Savaş'ın hayranları Yılmaz Zafer’in fotoğrafının altına çok sayıda yorum yazdı. 63 yaşındaki Perihan Savaş, eşinin fotoğrafını, "Sözün bittiği yerdeyim bugün 25 yıl... Saygı, sevgi ve özlemle adamım..." notunu düştü.

Giriş Tarihi: 11.11.2020 15:15 Son Güncelleme: 11.11.2020 15:34 ABONE OL
Perihan Savaş eşi Yılmaz Zafer’in fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı! Sözün bittiği yerdeyim…

, henüz 39 yaşındayken ,1995 yılında, kaybettiği eşi 'in ölüm yıl dönümünü unutmadı.

Perihan Savaş eşi Yılmaz Zafer’in fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı! Sözün bittiği yerdeyim…

Usta sanatçı, hesabından yaptığı paylaşımla merhum eşini andı.

Perihan Savaş eşi Yılmaz Zafer’in fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı! Sözün bittiği yerdeyim…

63 yaşındaki , eşinin fotoğrafını, "Sözün bittiği yerdeyim bugün 25 yıl... Saygı, sevgi ve özlemle adamım..." notunu düştü.

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Perihan Savaş eşi Yılmaz Zafer’in fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı! Sözün bittiği yerdeyim…
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