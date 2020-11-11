Haberler Günaydın Haberleri Şarkıcı Emina Jahovic “Bir buçuk yılda tam 30 dadı değiştirdik” Emina Jahovic ile Mustafa Sandal’ın çocukları Yavuz ve Yaman…

Şarkıcı “Bir buçuk yılda tam 30 değiştirdik” Emina Jahovic ile ’ın çocukları ve

Sırp şarkıcı , çocuklarıyla ilgili özel açıklamalar yaptı. Geçtiğimiz günlerde memleketi ’da bir TV programına katılan Emina Jahovic, oğullarına istedikleri gibi bir bulmakta çok zorlandıklarını söyledi: “ ve için hep en iyisini istedik. Uzun süre kimseye güvenemedik. Bu nedenle ilk bir buçuk yılda tam 30 değiştirdik.” Çalıştıkları bir hemşirenin kendisini çok şaşırttığını belirten Emina Jahovic, “Bulgar bir hemşire istediğim zaman oğlumu kucağıma vermiyordu. Onu hemen işten çıkardık. Sonunda disiplinli ve iyi bir dadı bulduk” diye konuştu. Üçüncü çocuğa sıcak baktığını da söyleyen şarkıcı, “İki oğlum var. Üçüncü bir çocuğum olursa kız olmasını isterim” dedi.

MERVE YURTYAPAN MERVE YURTYAPAN
Giriş Tarihi: 11.11.2020 07:23 Son Güncelleme: 11.11.2020 07:34 ABONE OL
Şarkıcı Emina Jahovic “Bir buçuk yılda tam 30 dadı değiştirdik” Emina Jahovic ile Mustafa Sandal’ın çocukları Yavuz ve Yaman…

Şarkıcı , oğulları ve 'u yetiştirirken istedikleri gibi bir bulma konusunda epey zorluk çektiklerini söyledi: "Bir buçuk yılda tam 30 değiştirdik"

Şarkıcı Emina Jahovic “Bir buçuk yılda tam 30 dadı değiştirdik” Emina Jahovic ile Mustafa Sandal’ın çocukları Yavuz ve Yaman…

'ın eski eşi Sırp şarkıcı , çocuklarıyla ilgili özel açıklamalar yaptı.

Şarkıcı Emina Jahovic “Bir buçuk yılda tam 30 dadı değiştirdik” Emina Jahovic ile Mustafa Sandal’ın çocukları Yavuz ve Yaman…

Geçtiğimiz günlerde memleketi 'da bir TV programına katılan Jahovic, oğulları için tam 30 değiştirdiğini belirterek şöyle konuştu:

Şarkıcı Emina Jahovic “Bir buçuk yılda tam 30 dadı değiştirdik” Emina Jahovic ile Mustafa Sandal’ın çocukları Yavuz ve Yaman…

" ve için hep en iyisini istedim. Kimseye güvenemedim.

Şarkıcı Emina Jahovic “Bir buçuk yılda tam 30 dadı değiştirdik” Emina Jahovic ile Mustafa Sandal’ın çocukları Yavuz ve Yaman…

İlk bir buçuk yılda 30 değiştirdim. Kimseyi sevemedim. Bulgar bir hemşiremiz vardı.

Şarkıcı Emina Jahovic “Bir buçuk yılda tam 30 dadı değiştirdik” Emina Jahovic ile Mustafa Sandal’ın çocukları Yavuz ve Yaman…

İstediğim zaman çocuğumu kucağıma almama izin vermedi. 'Şimdi olmaz uyuyor' falan diyordu. 'Bırak beni, çocuk benim' diyordum ona.

Şarkıcı Emina Jahovic “Bir buçuk yılda tam 30 dadı değiştirdik” Emina Jahovic ile Mustafa Sandal’ın çocukları Yavuz ve Yaman…

Sonra tabii hemen o kadını işten çıkardık. Ardından gelen dadımız ise harikaydı. Oğluma uyumayı, disiplini öğretti."

Şarkıcı Emina Jahovic “Bir buçuk yılda tam 30 dadı değiştirdik” Emina Jahovic ile Mustafa Sandal’ın çocukları Yavuz ve Yaman…

'BIR KIZIM OLMASINI İSTERİM'
Üçüncü bir çocuk istediğini dile getiren Jahovic, bu konuda da şöyle konuştu:

Şarkıcı Emina Jahovic “Bir buçuk yılda tam 30 dadı değiştirdik” Emina Jahovic ile Mustafa Sandal’ın çocukları Yavuz ve Yaman…

"Bir kız çocuğum olmasını çok isterim. İki erkek çocuk annesiyim.

Şarkıcı Emina Jahovic “Bir buçuk yılda tam 30 dadı değiştirdik” Emina Jahovic ile Mustafa Sandal’ın çocukları Yavuz ve Yaman…

Bu nedenle bir çocuğum daha olursa kız olsun."

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Şarkıcı Emina Jahovic “Bir buçuk yılda tam 30 dadı değiştirdik” Emina Jahovic ile Mustafa Sandal’ın çocukları Yavuz ve Yaman…
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