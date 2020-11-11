Şarkıcı Emina Jahovic “Bir buçuk yılda tam 30 dadı değiştirdik” Emina Jahovic ile Mustafa Sandal’ın çocukları Yavuz ve Yaman…

Şarkıcı Emina Jahovic, oğulları Yaman ve Yavuz'u yetiştirirken istedikleri gibi bir bakıcı bulma konusunda epey zorluk çektiklerini söyledi: "Bir buçuk yılda tam 30 dadı değiştirdik"
İstediğim zaman çocuğumu kucağıma almama izin vermedi. 'Şimdi olmaz uyuyor' falan diyordu. 'Bırak beni, çocuk benim' diyordum ona.
Sonra tabii hemen o kadını işten çıkardık. Ardından gelen dadımız ise harikaydı. Oğluma uyumayı, disiplini öğretti."
'BIR KIZIM OLMASINI İSTERİM'
Üçüncü bir çocuk istediğini dile getiren Jahovic, bu konuda da şöyle konuştu:
"Bir kız çocuğum olmasını çok isterim. İki erkek çocuk annesiyim.
Bu nedenle bir çocuğum daha olursa kız olsun."