SON DAKİKA: Ceren Hindistan kızının babası Ümit Aslan'a rest çekti... Hindistan ‘Hepiniz şoke olacaksınız’ dedi ortalık karıştı…

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: kızının babası 'a rest çekti... Hindistan ‘Hepiniz şoke olacaksınız’ dedi

’dan gelen haberi magazin gündemine bomba gibi düştü… İş insanı , eski eşi Ceren Hindistan’ın kızları Arya’ya bakamadığını iddia etti. Ümit Aslan, açtığı velayet davasını kaybetti. Arya’nın videosunu paylaşan güzel oyuncu ise şok açıklamalar yapacağını söyleyip Ümit Aslan’ı hedef aldı. İşte Ceren Hindistan’ın ortalığı karıştıracak açıklaması...

Giriş Tarihi: 11.11.2020 13:44 Son Güncelleme: 11.11.2020 13:58 ABONE OL
Ceren Hindistan kızının babası Ümit Aslan'a rest çekti... Hindistan ‘Hepiniz şoke olacaksınız’ dedi ortalık karıştı…

ile iş insanı arasındaki velayet davası sürüyor... Aslan, 5 yaşındaki kızı Arya Rima'ya bakamadığı iddiasıyla oyuncuya açtığı velayet davasını geçen hafta kaybetti.

Ceren Hindistan kızının babası Ümit Aslan'a rest çekti... Hindistan ‘Hepiniz şoke olacaksınız’ dedi ortalık karıştı…

Takvim gazetesinde yer alan habere göre; mahkeme, her ayın belirli günlerinde yatılı olmayacak şekilde baba ile çocuğun görüşmesine karar verdi.

Ceren Hindistan kızının babası Ümit Aslan'a rest çekti... Hindistan ‘Hepiniz şoke olacaksınız’ dedi ortalık karıştı…

Hakkındaki 'kızına bakamadığı' iddiasını reddeden 31 yaşındaki oyuncu, son paylaşımıyla eski eşine rest çekti.

Ceren Hindistan kızının babası Ümit Aslan'a rest çekti... Hindistan ‘Hepiniz şoke olacaksınız’ dedi ortalık karıştı…

Kızının videosunu yayınlayan Hindistan, "Hepiniz Ayrişkoyu merak etmişsiniz. O çok iyi. Duygulandırdınız beni. Çok büyük açıklamalar yapacağım. Az daha sabır. Bütün açılan davaları kazandım. Son bir davamız kaldı. Onu da alacağız zaten hiç korkumuz olmadı. Sonra açıklayacaklarıma şok olacaksınız" ifadelerini kullandı.

Ceren Hindistan kızının babası Ümit Aslan'a rest çekti... Hindistan ‘Hepiniz şoke olacaksınız’ dedi ortalık karıştı…

, 2018 yılında "Kızımızın böbreğinde kötü huylu bir tümöre rastlandı. Ama annesi kemoterapi görmesine izin vermedi" diyerek, Arya'nın velayetini istemişti.

Ceren Hindistan kızının babası Ümit Aslan'a rest çekti... Hindistan ‘Hepiniz şoke olacaksınız’ dedi ortalık karıştı…

"HAMİLEYKEN KEMERLE DÖVDÜ"
Geçtiğimiz yıllarda '2. Sayfa' programına konuk olan Hindistan, "Hamileyken evde yiyecek bir şey yoktu. Sinirden Ümit'in sahibi olduğu galeriye gidip 4 arabayı anahtarla çizdim. Otelde saklanmak istedim. Ama izimi bulup silahla geldi" demişti.

Ceren Hindistan kızının babası Ümit Aslan'a rest çekti... Hindistan ‘Hepiniz şoke olacaksınız’ dedi ortalık karıştı…

Ünlü oyuncu, sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Hamilelik dönemimde beni kemerle 7 kere dövdü, bebeğimin düşmesini istedi. Karakola giderken de beni bir çalışanının evine kapattı. Sabahın 05.00'inde ellerinden zor kaçtım."

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SON DAKİKA: Ceren Hindistan kızının babası Ümit Aslan'a rest çekti... Hindistan ‘Hepiniz şoke olacaksınız’ dedi ortalık karıştı…
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