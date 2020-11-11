SON DAKİKA: Ceren Hindistan kızının babası Ümit Aslan'a rest çekti... Hindistan ‘Hepiniz şoke olacaksınız’ dedi ortalık karıştı…

Ceren Hindistan ile iş insanı Ümit Aslan arasındaki velayet davası sürüyor... Aslan, 5 yaşındaki kızı Arya Rima'ya bakamadığı iddiasıyla oyuncuya açtığı velayet davasını geçen hafta kaybetti.
Takvim gazetesinde yer alan habere göre; mahkeme, her ayın belirli günlerinde yatılı olmayacak şekilde baba ile çocuğun görüşmesine karar verdi.
Hakkındaki 'kızına bakamadığı' iddiasını reddeden 31 yaşındaki oyuncu, son paylaşımıyla eski eşine rest çekti.
Kızının videosunu yayınlayan Hindistan, "Hepiniz Ayrişkoyu merak etmişsiniz. O çok iyi. Duygulandırdınız beni. Çok büyük açıklamalar yapacağım. Az daha sabır. Bütün açılan davaları kazandım. Son bir davamız kaldı. Onu da alacağız zaten hiç korkumuz olmadı. Sonra açıklayacaklarıma şok olacaksınız" ifadelerini kullandı.
Ümit Aslan, 2018 yılında "Kızımızın böbreğinde kötü huylu bir tümöre rastlandı. Ama annesi kemoterapi görmesine izin vermedi" diyerek, Arya'nın velayetini istemişti.
"HAMİLEYKEN KEMERLE DÖVDÜ"
Geçtiğimiz yıllarda '2. Sayfa' programına konuk olan Hindistan, "Hamileyken evde yiyecek bir şey yoktu. Sinirden Ümit'in sahibi olduğu galeriye gidip 4 arabayı anahtarla çizdim. Otelde saklanmak istedim. Ama izimi bulup silahla geldi" demişti.
Ünlü oyuncu, sözlerini şöyle sürdürmüştü: "Hamilelik dönemimde beni kemerle 7 kere dövdü, bebeğimin düşmesini istedi. Karakola giderken de beni bir çalışanının evine kapattı. Sabahın 05.00'inde ellerinden zor kaçtım."