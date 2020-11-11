Ünlü manken Didem Soydan takipçisinin hakaretini affetmedi

Ünlü manken Didem Soydan, geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden bir takipçisinin kendisine sinkaflı sözlerle hakaret ettiğini belirten Soydan, 'Keva..' şeklindeki mesajla itibarının zedelendiğini kaydetti. Şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. Ünlü mankene mesaj atan kullanıcının 28 yaşındaki F.A. olduğu tespit edildi.F.A., böyle bir paylaşım yapıp yapmadığını hatırlamadığını beyan etti. Dosya, Uzlaştırma Büro'suna gönderildi. Fakat Soydan, kendisine yapılan hakareti affetmedi. Savcılık F.A. hakkında hakaret suçu kapsamında 2.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Dava, ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.Maçka Parkı'nda köpeğini gezdirirken görüntülenen Didem Soydan, geçen hafta apandisit ameliyatı olmak için değil, korona testi yaptırmak için hastaneye gittiğini söyledi: "Hastaya mı benziyorum? Köpeğimle koşup zıplıyorum. Hastaneler gündüz kalabalık diye testi gece yaptırdık."