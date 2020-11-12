Bir Zamanlar Çukurova’da geceye damga vuran sahne! Züleyha kalabalığa haddini bildiriyor

Atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 72. Bölüm yayınlandı geceye damga vuran bu sahnesi izleyicileri ekran başına kilitledi. Sokaklara dökülen Adanalıları, elinde silah ile duran Züleyha'yı kimse böyle görmemişti. İzleyenlerin nefeslerini kesti.