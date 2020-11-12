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’da ! kalabalığa haddini bildiriyor

’nin sevilen dizisi 72. Bölüm yayınlandı geceye damga vuran bu sahnesi izleyicileri ekran başına kilitledi. Sokaklara dökülen Adanalıları, elinde silah ile duran ’yı kimse böyle görmemişti. İzleyenlerin nefeslerini kesti.

Giriş Tarihi: 13.11.2020 00:30 Son Güncelleme: 13.11.2020 00:51 ABONE OL
Bir Zamanlar Çukurova’da geceye damga vuran sahne! Züleyha kalabalığa haddini bildiriyor

'nin sevilen dizisi 72. Bölüm yayınlandı geceye damga vuran bu sahnesi izleyicileri ekran başına kilitledi. Sokaklara dökülen Adanalıları, elinde silah ile duran 'yı kimse böyle görmemişti. İzleyenlerin nefeslerini kesti.

Bir Zamanlar Çukurova’da geceye damga vuran sahne! Züleyha kalabalığa haddini bildiriyor

Demir ve Fekeli, Hünkar'ın katilini bulmak için ant içerken, olaylar kimsenin bugün kadar görmediği bir 'yı ortaya çıkaracaktır.

Bir Zamanlar Çukurova’da geceye damga vuran sahne! Züleyha kalabalığa haddini bildiriyor

Sokaklara dökülüp linç yapmaya kalkan Adanalıları, elinde silah ile durduracak Ardından o da Hünkar'ın katilini bulmak için yemin edecektir. Bu sahne geceye damga vurdu izleyenleri heyecanlandırdı.

Bir Zamanlar Çukurova’da geceye damga vuran sahne! Züleyha kalabalığa haddini bildiriyor

Züleyha kalabalığa haddini bildiriyor! - Bir Zamanlar Çukurova 72. Bölüm | Video

Bir Zamanlar Çukurova’da geceye damga vuran sahne! Züleyha kalabalığa haddini bildiriyor

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Bir Zamanlar Çukurova’da geceye damga vuran sahne! Züleyha kalabalığa haddini bildiriyor
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