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etti… Sahte personel tacizi

, kendini site yönetimi çalışanı olarak tanıtıp gece geç saatlerde defalarca arayan kişiden şikayetçi oldu. Savcılığa başvuran Akalın, “Telefon numaramı ele geçirip huzurumu bozan bu kişi cezalandırılsın” dedi. Demet Akalın’ın telefonu gece geç saatlerde defalarca çaldı. Sanatçı, telefonu açınca karşıdaki kişi “Site yönetiminden arıyorum. Covid-19 nedeniyle sitedeki ortak alanların kullanımı yasaklandı” dedi. Durumdan şüphelenen şarkıcı, iletişime geçtiği site yönetiminden telefon eden şahsın personel olmadığını öğrendi. Suç duyurusunda bulunan Demet Akalın, huzurunu bozan şahsın cezalandırılmasını istedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Giriş Tarihi: 12.11.2020 07:34 Son Güncelleme: 12.11.2020 08:24 ABONE OL
Demet Akalın ihbar etti… Sahte personel tacizi

, kendini site yönetimi çalışanı olarak tanıtıp gece geç saatlerde defalarca arayan kişiden şikayetçi oldu. Savcılığa başvuran Akalın, "Telefon numaramı ele geçirip huzurumu bozan bu kişi cezalandırılsın" dedi

Demet Akalın ihbar etti… Sahte personel tacizi

Şarkıcı , akşam vakti kendisini ısrarla arayarak huzurunu bozan şahsı savcılığa etti. Akalın, telefon numarasını ele geçiren şahsın tespit edilip cezalandırılmasını istedi.

Demet Akalın ihbar etti… Sahte personel tacizi

Akalın'ı arayan ve kendisini oturduğu sitenin çalışanı olarak tanıtan şahıs, 'Covid-19 nedeniyle sitede ortak alanları kullanmaması gerektiğini' söyleyerek telefonu kapattı.

Demet Akalın ihbar etti… Sahte personel tacizi

Saatin ilerlemiş olması nedeniyle böyle bir telefon gelmesine şaşıran Akalın, site yönetimiyle iletişime geçtiğinde ise söz konusu telefon numarasını kullanan kişinin, çalışan olmadığını ve sitenin böyle bir karar almadığını öğrendi.

Demet Akalın ihbar etti… Sahte personel tacizi

İHBAR ETTİ
Akalın, kendisini arayan şahısla iletişime geçmek istedi, fakat aramalarına ve mesajına dönüş olmadı.

Demet Akalın ihbar etti… Sahte personel tacizi

Bunun üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunan şarkıcı, kişisel telefon numarasını nasıl temin ettiğini belirleyemediği şahsın tespit edilip cezalandırılmasını istedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Demet Akalın ihbar etti… Sahte personel tacizi
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