‘Esra Erol’da programında büyük şok: Anne bulundu ama oğlunun yüzünü görmek istemedi

Zonguldak'ta yaşayan Utku, 9 aylıkken kendisini terk eden ve bir daha hiç haber alamadığı annesini bulmak için atv'de yayınlanan 'Esra Erol'da programına katıldı. Babası cezaevinde olan, akrabalarıyla yaşayan Utku canlı yayında "Annem beni 9 aylıkken hastaneye gidiyorum diyerek evde bırakmış. Bir daha dönmemiş. Ben hiç anne sevgisi görmedim. Beni neden bıraktı?Niçin yıllarca aramadı, bunları sormak istiyorum" dedi. Erol, kısa bir süre içinde Utku'ya müjdeli haberi verdi. Ancak Utku'nun annesi Fikriye Hanım, Erol'a 18 yaşındaki çocuğunu görmek istemediğini belirterek şunları söyledi: "Ben kendi düzenimi kurdum, evliyim, başka çocuklarım var. Eski eşimden çok işkence gördüm, bu yüzden evden kaçtım. Utku'yu almayı çok istedim ama eski eşim buna izin vermedi. Utku hem bana hem çocuklarıma zarar verebilir. Utku'nun psikolojik sorunları var."