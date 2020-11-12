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ile evleniyor! Sosyetik çiftin belli oldu!

, muradına erdi! Anne Sabancı, oğlu ile üç yıldır birlikte olan ’nın gelini olmasını çok istiyordu. Hacı Sabancı, Kayı’ya cumartesi akşamı evde baş başa oturdukları sırada evlenme teklif etti. Çok mutlu olan Kayı, “Evet” cevabı verdi. Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı, 2021 yazında yapacak. GÜNAYDIN köşe yazarı Bülent Cankurt bugünkü yazısında Hacı Sabancı, Nazlı Kayı çiftini kaleme aldı. İşte o yazı…

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 12.11.2020 08:01 Son Güncelleme: 12.11.2020 08:23 ABONE OL
Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı evleniyor! Sosyetik çiftin düğün tarihi belli oldu!

Hatırlarsanız iki yıl önce, "Oğlumun sevdiğini baş tacı ederim" diyen 'nın sonunda gönlüne göre bir gelin adayı bulduğunu yazmıştım.

Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı evleniyor! Sosyetik çiftin düğün tarihi belli oldu!

Büyük oğlu ile 2017 yazından bu yana flört eden 'nın gelini olmasını çok isteyen Arzu Hanım'ın bu muradı gerçekleşiyor. Hoş, çok daha önce beklediğim bu müjdeli haber önceki gün geldi.

Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı evleniyor! Sosyetik çiftin düğün tarihi belli oldu!

Densa Holding Başkan Yardımcısı , 'ya evlenme teklif etti. Yakınlarından öğrendiğime göre; Hacı Bey, cumartesi akşamı baş başa evde oturdukları sırada Nazlı Hanım'a evlenme teklif etmiş.

Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı evleniyor! Sosyetik çiftin düğün tarihi belli oldu!

Hiç beklemediği bir anda gelen teklife hem şaşıran hem de çok sevinen Nazlı Hanım, "Evet" demiş. Pandemi nedeniyle henüz bir tarih belirleyememişler ama 2021 yazında gelin-güvey olmayı planlıyorlarmış. Çok yakıştırdığım çift, umarım bir ömür mutlu olur.

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Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı evleniyor! Sosyetik çiftin düğün tarihi belli oldu!
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