Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı evleniyor! Sosyetik çiftin düğün tarihi belli oldu!

Hatırlarsanız iki yıl önce, "Oğlumun sevdiğini baş tacı ederim" diyen Arzu Sabancı'nın sonunda gönlüne göre bir gelin adayı bulduğunu yazmıştım.
Büyük oğlu Hacı Sabancı ile 2017 yazından bu yana flört eden Nazlı Kayı'nın gelini olmasını çok isteyen Arzu Hanım'ın bu muradı gerçekleşiyor. Hoş, çok daha önce beklediğim bu müjdeli haber önceki gün geldi.
Densa Holding Başkan Yardımcısı Hacı Sabancı, Nazlı Kayı'ya evlenme teklif etti. Yakınlarından öğrendiğime göre; Hacı Bey, cumartesi akşamı baş başa evde oturdukları sırada Nazlı Hanım'a evlenme teklif etmiş.
Hiç beklemediği bir anda gelen teklife hem şaşıran hem de çok sevinen Nazlı Hanım, "Evet" demiş. Pandemi nedeniyle henüz bir tarih belirleyememişler ama 2021 yazında gelin-güvey olmayı planlıyorlarmış. Çok yakıştırdığım çift, umarım bir ömür mutlu olur.