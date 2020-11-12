Seren Serengil ve annesinden Tuğçe Tayfur’a suç duyurusu!

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur yasak aşk iddiası ile gündem olmuş konu Seren Serengil'in sunucularından olduğu Söylemezsem Olmaz programına taşınmıştı. Şarkıcı Ferdi Tayfur ile oyuncu Necla Nazır'ın tek çocuğu olan müzisyen Tuğçe Tayfur ile 7 yıllık eşi Taner Şafak'tan geçtiğimiz yıl boşanmıştı. Tuğçe Tayfur'un adı son olarak evli iş adamı Tolga Bayar ile anıldı. Tolga Bayar'ın eşi Ebru Bayar'ın eşiyle hiçbir sorun yokken Tuğçe Tayfur'un araya girdiğini ve boşanma aşamasına geldiklerini belirtmesi üzerine 'Yuva yıkan kadın' ilan edilen Tuğçe Tayfur'dan sosyal medya üzerinden yanıt gelmişti.

SOSYAL MEDYADAN BOMBARDIMAN

Ebru Bayar, Tolga Bayar'ın 1 aydır çocuğunu görmediğini ileri sürmüş, Tolga Bayar'ın Tuğçe Tayfur'la Maslak'ta lüks bir sitede ev tuttuklarını da iddia etmişti. Ebru Bayar kendisinin de aynı siteden çocuğuyla birlikte atıldığını ileri sürmüştü. Tuğçe Tayfur'un sözlerinin hedefinde ise aldatılan eş Ebru Bayar'ı programında konuşturan Seren Serengil vardı.

"ANNEN UYUŞTURUCU SATICISI"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Tuğçe Tayfur, şunları söylemişti: "Atıp, tutuyordun ya 'boşanma davası' diye. Benim evli bir adamla, mutlu mesut evinde olan bir adamla işimin olmayacağını herkes bilir. Sen bunu bile bile 'lades' deyip, 5-6 yıl metres olmuşsun, ne anlatıyorsun? Ben bu adam davasını açana kadar arkadaşı oldum. Kimseyi kandırmadım, ne dediysem arkasındayım. He bu arada; keşke böyle olmasaydı, keşke daha farklı olsaydı her şey yaşadığımız bu durumda ama sen bana ahlak bekçiliği yapmaya çalışırken seks kasetlerin ortalıkta dolaşıyor. Anneme laf atana kadar onları kaldırt bence. Ben senin jenerasyonun olmamama rağmen annenin uyuşturucu sattığını biliyorum. Bu kadar şuursuz olman senin de bir şeyler kullanıyor olma ihtimalini destekliyor gibi."

"YANINDA YER ALMAYINCA BENİ HEDEF YAPTI"

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un kendisini hedef alan skandal sözlerinden sonra Seren Serengil harekete geçerek Tayfur hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Seren Serengil ve annesi Nevin Teoman tarafından savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde Seren Serengil'in televizyon programında Tuğçe Tayfur'un ilişki yaşadığı kişinin eşinin yanında yer aldığı için Tayfur tarafından sosyal medya üzerinden hesaf haline getirildiği anlatıldı.

Şikayet dilekçesinin devamında annesi Nevin Teoman'ın yeşilçam yıldızı olduğunu ve yine Tuğçe Tayfur tarafından hedef olduğunu anlatan Serengil, 'Tuğçe Tayfur anneme yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ağır hakaretlerde bulunarak şeref, haysiyet ve onuruna saldırmıştır. Tayfur paylaşımları ile annemi uyuşturucu satıcısı beni ise uyuşturucu bağımlısı bir kişi olarak kamuoyuna tanıtmıştır" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tuğçe Tayfur'un söz konusu ithamlarla kendisi ve annesi Nevin Teoman'a yönelik 'Hakaret', 'Tehdit', 'Şantaj', 'Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma' ve 'Özel Hayatın Gizliliği' suçlarını işlediğini ifade eden Seren Serengil, Tayfur'un cezalandırılmasını talep etti. Şikayet üzerine Tuğçe Tayfur hakkında İstanbul Cumnhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.