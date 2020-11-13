Kanser hastası 5 yaşındaki oğlunu hastane kapısında terk eden anneyi Esra Erol buldu

Hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un programında yaşanan hayat hikayeleri izleyicisi ile buluşturmaya devam ediyor. Programa katılan Emre'nin verdiği hayat mücadelesi damga vurdu. İzmit'te bir devlet hastanesi öz annesi tarafından bırakılan Emre'nin tek istediği annesi Filiz Ertaş'ı bularak o günün hesabını sormaktı. Esra Erol 18 yaşındaki Emre'nin sessiz çığlına umut oldu.
5 yaşındayken kanserle savaşan oğlu Emre'yi hastane kapısına bırakıp kaçan anne Filiz Ertaş'ı Esra Erol kısa süre içinde buldu.
13 yıllık hasret ise Esra Erol'da son buldu. Canlı yayında yıllar sonra annesine kavuşan Emre gözyaşlarına hakim olamadı.
Pişman olduğunu dile getiren anne Filiz Ertaş "Seni bırakıp gittiğim için herkesin önünde özür dilerim.
Çaresizliğim yüzünden oğlumu terkettim. " dedi. Esra Erol ise 13 yıl boyunca başınızı yastığa nasıl rahat koyabildiniz diye sitemde bulundu.