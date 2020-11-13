Kanser hastası 5 yaşındaki oğlunu hastane kapısında terk eden anneyi Esra Erol buldu

Hafta içi her gün saat 16.20'de Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un programında yaşanan hayat hikayeleri izleyicisi ile buluşturmaya devam ediyor. Programa katılan Emre'nin verdiği hayat mücadelesi damga vurdu. İzmit'te bir devlet hastanesi öz annesi tarafından bırakılan Emre'nin tek istediği annesi Filiz Ertaş'ı bularak o günün hesabını sormaktı. Esra Erol 18 yaşındaki Emre'nin sessiz çığlına umut oldu.