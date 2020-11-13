Haberler Günaydın Haberleri Kanser hastası 5 yaşındaki oğlunu hastane kapısında terk eden anneyi Esra Erol buldu

Kanser hastası 5 yaşındaki oğlunu hastane kapısında terk eden anneyi buldu

Hafta içi her gün saat 16.20’de ekranlarında yayınlanan ’un programında yaşanan hayat hikayeleri izleyicisi ile buluşturmaya devam ediyor. Programa katılan ’nin verdiği hayat mücadelesi damga vurdu. İzmit’te bir devlet hastanesi öz annesi tarafından bırakılan Emre’nin tek istediği annesi ’ı bularak o günün hesabını sormaktı. Esra Erol 18 yaşındaki Emre’nin sessiz çığlına umut oldu.

Giriş Tarihi: 13.11.2020 21:51 Son Güncelleme: 13.11.2020 21:52 ABONE OL
Kanser hastası 5 yaşındaki oğlunu hastane kapısında terk eden anneyi Esra Erol buldu

Hafta içi her gün saat 16.20'de ekranlarında yayınlanan 'un programında yaşanan hayat hikayeleri izleyicisi ile buluşturmaya devam ediyor. Programa katılan 'nin verdiği hayat mücadelesi damga vurdu. İzmit'te bir devlet hastanesi öz annesi tarafından bırakılan Emre'nin tek istediği annesi 'ı bularak o günün hesabını sormaktı. Esra Erol 18 yaşındaki Emre'nin sessiz çığlına umut oldu.

Kanser hastası 5 yaşındaki oğlunu hastane kapısında terk eden anneyi Esra Erol buldu

5 yaşındayken kanserle savaşan oğlu 'yi hastane kapısına bırakıp kaçan anne kısa süre içinde buldu.

Kanser hastası 5 yaşındaki oğlunu hastane kapısında terk eden anneyi Esra Erol buldu

13 yıllık hasret ise 'da son buldu. Canlı yayında yıllar sonra annesine kavuşan gözyaşlarına hakim olamadı.
Pişman olduğunu dile getiren anne "Seni bırakıp gittiğim için herkesin önünde özür dilerim.

Kanser hastası 5 yaşındaki oğlunu hastane kapısında terk eden anneyi Esra Erol buldu

Çaresizliğim yüzünden oğlumu terkettim. " dedi. ise 13 yıl boyunca başınızı yastığa nasıl rahat koyabildiniz diye sitemde bulundu.

Kanser hastası 5 yaşındaki oğlunu hastane kapısında terk eden anneyi Esra Erol buldu

Kanser hastası 5 yaşındaki oğlunu hastane kapısında terk eden anneyi Esra Erol buldu | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
Kanser hastası 5 yaşındaki oğlunu hastane kapısında terk eden anneyi Esra Erol buldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA