SON DAKİKA: Canlı yayın sonrası kalp krizi geçirmişti! Mustafa Topaloğlu'nun sağlık durumu ile ilgili oğlundan açıklama: Kalp krizi geçirdi, anjiyo oldu...

Ünlü şarkıcı Mustafa Topaloğlu canlı yayın sonrasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Son dakika gelişmesine göre sabah saatlerinde Demet Akalın ile Alişan'ın sundukları programa konuk olan 'Uzaylı' lakaplı Mustafa Topaloğlu keyifli geçen programın ardından fenalaştı. Apar topar Şişli'de bir hastaneye kaldırılan Mustafa Topaloğlu'nun sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Öte yandan Demet Akalın'ın birkaç saat önce Instagram hikayesinde Mustafa Topaloğlu'nun paylaştığı görüldü. Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...
DAHA ÖNCE DE KALBİNE STENT TAKILMIŞTI
Ünlü şarkıcı Mustafa Topaloğlu'nun kalbinde bulunan damarların birinin tıkandığı iddia edildi. Topaloğlu'nun kalbine daha önce de stent takılmıştı.
Bu sabah Demet Akalın ile Alişan'ın sunduğu 'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah' programına katılan şarkıcı, yayın sonrası kuliste fenalaştı. Mustafa Topaloğlu hemen bir ambulans ile Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Ünlü türkücünün oğlu Çağlayan Topaloğlu, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada " Şu an anjiyo yapılıyor. Kalp krizi geçirdi. İnşallah güzel haberler alacağız" dedi.
Ünlü türkücü 2 yıl önce de kalp krizi geçirmişti.
Mustafa Topaloğlu canlı yayın sonrası kalp krizi geçirdi | Video