Son dakika haberi: Mustafa Topaloğlu canlı yayın sonrası kalp krizi geçirdi! Oğlu Çağlayan Topaloğlu açıkladı...

Ünlü şarkıcı Mustafa Topaloğlu canlı yayın sonrasında fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Son dakika gelişmesine göre sabah saatlerinde Demet Akalın ile Alişan'ın sundukları programa konuk olan 'Uzaylı' lakaplı Mustafa Topaloğlu keyifli geçen programın ardından fenalaştı. Apar topar Şişli'de bir hastaneye kaldırılan Mustafa Topaloğlu'nun sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Öte yandan Demet Akalın'ın birkaç saat önce Instagram hikayesinde Mustafa Topaloğlu'nun paylaştığı görüldü. Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...