SON DAKİKA: Koronavirüse yakalanan İkbal Gürpınar’dan haber var! "Dayanılacak gibi değil" demişti…

Geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalandığını duyuran daha sonrasında annesi, babası ve eniştesini de koronavirüsten kaybeden ünlü sunucu İkbal Gürpınar taburcu oldu.
Tedavisi tamamlanan ve taburcu olan ünlü sunucu duygularını böyle ifade etti:
Şükürler olsun, an itibarıyla taburcu oldum. Taburcu kelimesi, savaşta yaralanıp tedavisi biter bitmez taburuna dönecek hastalar için kullanılırmış. Rabbim hayırlarda, güzel işlerde yarışacağımız cepheler nasip etsin. A'dan Z'ye üzerimde emeği olan tüm sağlık çalışanlarına, temizlik görevlilerine ve yemekhane personeline sonsuz teşekkürler. Ve elbette dünyanın dört bir yanınsan dua gönderen siz kıymetli gönül dostlarıma…
YAŞADIKLARINI BÖYLE ANLATMIŞTI
İkbal Gürpınar sağlık durumu hakkında yaşadıklarını anlatırken "Çektiğim acıları bilseniz adım atmazdınız dışarıya." ifadelerini kullandı. Hastalık sürecini detaylı olarak anlatan ünlü sunucu, koronavirüsü hastalığını çok ağır geçirdiğini ve annesinin cenazesine bile gidemediğini sözlerine ekledi.
İşte İkbal Gürpınar'ın açıklamalarından satır başları...
''Size anlatacak o kadar çok şey birikti ki. Şükürler olsun Rabbime kitap okumaya başlayabildim bugün. Hayat ne kadar kıymetli ve ne kadar da boş. Hasta yatağınızda anneniz ölüyor, cenazesine bile katılamıyorsunuz.
"NEFES ALMAK NE BÜYÜK NİMET"
Nefes almak ne büyük bir nimet. Bir bardak çay ve pilav, sağımdan soluma dönebilmek. Konuşmak yasak hala, ciğerlerimi yormamak için. Yoğun bakımda o hummalı çalışmayı, o fedakarlığı gördüm ya. Ömrümün geri kalanını Doktor ve hemşirelerimiz için dua ederek geçireceğim inşallah.
Yoğun bakım hemşiresi bulmak çok zorlaşmış. Lütfen evlatlarınızı yönlendirin. Sayın Bakanım (Fahrettin Koca) size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Olağanüstü bir organizasyon bu. Canla başla çalışıyor herkes. Allah devletimizi daim kılsın.
"HANGİ BİRİNİ ANLATAYIM?"
Sizden ricam yoğun bakım hemşirelerinin durumlarını düzeltmeniz. İnanın evladımız yapmaz onların bize fedakarlıklarını. Yanımdaki hasta sürekli kolunu oynattığı için kan ter içinde yeni damar arayışları, altımızı tiksinmeden temizlemeleri. Hangi birini anlatayım?
"DAYANILACAK GİBİ DEĞİL"
Taburcu olunca yayın yapar uzun uzun anlatırım inşallah. Lütfen mecbur olmadıkça sokağa çıkmayın. Çift maske ve eldiven, mesafe! Çektiğim acıları bilseniz adım atmazdınız dışarıya. İnanın öyle bir an geliyor ki ölümü istiyorsunuz, dayanılacak gibi değil.'