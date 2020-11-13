Timur Selçuk’un eşi Handan Selçuk ünlü müzisyenin vasiyetini açıkladı!

Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli müzisyenlerden biriydi Timur Selçuk. Geçen hafta aramızdan ayrıldı ama onun besteleri nesilden nesle dinlenecek.
Zaten sanatçıları ölümsüz kılan bu değil midir? Ölümden sonra yüzyıl geçse bile eserleriyle yaşar sanatçılar. Timur Selçuk iyi bir müzisyen olmanın yanı sıra gerçek bir vatanseverdi.
Onun gibi özel bir isimle röportaj yapma fırsatı bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Röportaj sırasında verdiği samimi cevaplar hâlâ hafızamda. İnsani ve ahlaki değerlerin hayatın her alanında çok önemli olduğunu sık sık vurgulamıştı röportajda.
Sevgili eşi Handan Hanım'ı hem baş sağlığı dilemek, hem de nasıl olduğunu sormak için aradım. "Timur, sanatçı duyarlılığı çok yüksek olan bir insandı" diyen eşi, derin bir hüzün içinde olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: "Timur, evde uyurken, acı çekmeden ölmeyi isterdi, Allah onun bu duasını kabul etti.
Yatağında uyurken öldü. Onun yokluğuna hiçbir zaman alışamayacağım. Ben onun öldüğünü hâlâ kabul edemiyorum. O ölmedi, hep biz ailesi ve sevenleriyle yaşayacak.
Onun en büyük mirası Çağdaş Müzik Merkezi. Burayı yaşatmak için elimizden geleni sevenleriyle yapacağız. En son bir gece önce konuştuğumda keyfi çok yerindeydi.
Çok ani kaybettik onu. Beni arayan, başsağlığı dileyen herkese çok teşekkür ederim.