Timur Selçuk’un eşi Handan Selçuk ünlü müzisyenin vasiyetini açıkladı!

Sevgili eşi Handan Hanım'ı hem baş sağlığı dilemek, hem de nasıl olduğunu sormak için aradım. "Timur, sanatçı duyarlılığı çok yüksek olan bir insandı" diyen eşi, derin bir hüzün içinde olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: "Timur, evde uyurken, acı çekmeden ölmeyi isterdi, Allah onun bu duasını kabul etti.