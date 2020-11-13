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’un eşi ünlü müzisyenin vasiyetini açıkladı!

Ünlü müzisyen ’un geçen hafta hayatını kaybetmesinin ardından eşi ’a konuştu. Usta müzisyen Timur Selçuk, evinde hayata gözlerini yumdu. Yaşadığı büyük üzüntüyü anlatan eşi Handan Selçuk, “Evde uyurken, acı çekmeden ölmeyi isterdi. Allah duasını kabul etti. Yatağında uyurken öldü. Onun yokluğuna alışamıyorum” dedi. Handan Hanım, sözlerine şöyle devam etti: “Eşim, öldükten sonra gecesi düzenlemeyin diye vasiyette bulundu. Biz de bu isteğine ailesi olarak saygı duyuyoruz.” GÜNAYDIN köşe yazarı Tuba Kalçık bugünkü yazısında Timur Selçuk’u kaleme aldı. İşte o yazı…

Tuba KALÇIK Tuba KALÇIK
Giriş Tarihi: 13.11.2020 07:23 Son Güncelleme: 13.11.2020 07:29 ABONE OL
Timur Selçuk’un eşi Handan Selçuk ünlü müzisyenin vasiyetini açıkladı!

Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli müzisyenlerden biriydi . Geçen hafta aramızdan ayrıldı ama onun besteleri nesilden nesle dinlenecek.

Timur Selçuk’un eşi Handan Selçuk ünlü müzisyenin vasiyetini açıkladı!

Zaten sanatçıları ölümsüz kılan bu değil midir? Ölümden sonra yüzyıl geçse bile eserleriyle yaşar sanatçılar. iyi bir müzisyen olmanın yanı sıra gerçek bir vatanseverdi.

Timur Selçuk’un eşi Handan Selçuk ünlü müzisyenin vasiyetini açıkladı!

Onun gibi özel bir isimle röportaj yapma fırsatı bulduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Röportaj sırasında verdiği samimi cevaplar hâlâ hafızamda. İnsani ve ahlaki değerlerin hayatın her alanında çok önemli olduğunu sık sık vurgulamıştı röportajda.

Timur Selçuk’un eşi Handan Selçuk ünlü müzisyenin vasiyetini açıkladı!

Sevgili eşi Handan Hanım'ı hem baş sağlığı dilemek, hem de nasıl olduğunu sormak için aradım. "Timur, sanatçı duyarlılığı çok yüksek olan bir insandı" diyen eşi, derin bir hüzün içinde olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: "Timur, evde uyurken, acı çekmeden ölmeyi isterdi, Allah onun bu duasını kabul etti.

Timur Selçuk’un eşi Handan Selçuk ünlü müzisyenin vasiyetini açıkladı!

Yatağında uyurken öldü. Onun yokluğuna hiçbir zaman alışamayacağım. Ben onun öldüğünü hâlâ kabul edemiyorum. O ölmedi, hep biz ailesi ve sevenleriyle yaşayacak.

Timur Selçuk’un eşi Handan Selçuk ünlü müzisyenin vasiyetini açıkladı!

Onun en büyük mirası Çağdaş Müzik Merkezi. Burayı yaşatmak için elimizden geleni sevenleriyle yapacağız. En son bir önce konuştuğumda keyfi çok yerindeydi.

Timur Selçuk’un eşi Handan Selçuk ünlü müzisyenin vasiyetini açıkladı!

Çok ani kaybettik onu. Beni arayan, başsağlığı dileyen herkese çok teşekkür ederim.

Timur Selçuk’un eşi Handan Selçuk ünlü müzisyenin vasiyetini açıkladı!

Timur, 'Ben öldükten sonra gecesi düzenlemeyin' diye vasiyette bulundu.

Timur Selçuk’un eşi Handan Selçuk ünlü müzisyenin vasiyetini açıkladı!

Biz de bu isteğine ailesi olarak saygı duyuyoruz. Onun için gecesi düzenlemeyeceğiz."

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Timur Selçuk’un eşi Handan Selçuk ünlü müzisyenin vasiyetini açıkladı!
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