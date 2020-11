‘Çok seyahate gidince evi kapattık, üç yıl otellerde yaşadık’

Güzel oyuncu Elvin Levinler, 2017'de mimar Bülent Kocamanoğlu ile hayatını birleştirdi. Ancak çiftin evliliği alışılmışın dışına çıktı. Evlenmeden önce küçük bir ev tutan çift, çok sık seyahate çıktıkları için kısa sürede evlerini kapattı. İşte bundan sonra ikilinin otel odalarında geçen macerası başladı. Tam üç yıl boyunca ülke ülke gezen ikili, yerleşik bir düzen olmadan yaşadı. Bavullarını toplayıp bir otelden diğerine gittiler, kısa seyahatler yaptılar. Bu seyahatlerde yeni kültürler tanıyan ve yeni arkadaşlıklar kuran karı-koca, bir süre sonra bu düzenden sıkılmaya başladı.Levinler, göçebe evlilikleriyle ilgili şunları söyledi:"Daha yeni evlenmiştik. Eşimle sık seyahat etmeye başlamıştık. Evde çok az kalabiliyorduk. Bu yüzden evi kapatmaya karar verdik. 'Kapatırsak ne yapacağız, otellerde kalacağız' diye düşündük. Otellerde kalma fikri önce süper geldi. 10 gün içinde evi kapattık. Bir anda her şeyi toparladık. Fazla eşyayı depolara koyduk. İlk başta çok zevkliydi. Ama gün be gün artan bir yorgunluk oluştu. Sürekli valizin içinde yaşıyorduk. Valizi açıp sürekli topluyorduk. Gittiğimiz her yerde bir şey unutuyorduk. Önce farklı yerlerde kalmaya başladık. Sonra her gittiğimizde aynı otellerde kalmaya devam ettik. Artık yer yadırgama durumumuz olmuyordu. Sabit yerlerde kalmak bize ev hissi oluşturmaya başladı. Daha az odalı, evi andıran yerlerde kalıyorduk."Ünlü oyuncu, yerleşik hayata geçmeye nasıl karar verdiklerini de şöyle anlattı: "Tek bir evde yaşamak yerine bütün oteller bizim evimiz olmuştu ancak bir süre sonra bundan sıkıldık. Çünkü artık mutfağımız olsun, yemek pişirelim, kahvemizi yapalım, salonumuzda oturalım istiyorduk. Evimizi bavullara sığdırmıştık. Ülke ülke gezdik, farklı insanlar tanıdık. İstanbul'a geldiğimizde de durum değişmiyordu, yine otellere yerleşiyorduk. Sonra bavulumuzu toplayıp tekrar yola koyuluyorduk. İşte bu düzene geçtiğimiz yıl son verdik. İstanbul'da küçük de olsa bir evimiz olsun istediğimiz için 1+1 ev tuttuk. Şimdi hem yeni evimden videolar çekebiliyor, hem de mutfağımda takipçilerime sağlıklı tarifler hazırlayabiliyorum."Çift, salgın döneminde bir hayallerini daha gerçekleştirdi. İkili, Datça'nın bir köyünde 24 metrekarelik bir ev tuttu. Levinler ve eşi, bir süredir hummalı bir şekilde köy evlerini düzenlemeye çalışıyor. Evin hem içini, hem de bahçesini yenileyen çift, İstanbul- Datça arasında mekik dokuyor. İkili, misafirlerini köy evinde ağırlıyor.