Masumlar Apartmanı’nın yıldızı Farah Zeynep Abdullah'tan Murat Boz açıklaması! Aşk yaşadıkları iddia edildi!

Murat Boz'la adı aşk dedikodularına karışan Farah Zeynep Abdullah, önceki akşam Asmalımescit'te rol aldığı 'Masumlar Apartmanı' dizi setinin çıkışında görüntülendi.
Milliyet'in haberine göre; Murat Boz'la alakalı, "Arkadaş grubu içerisindeyiz, ekstra bir durum yok" dedi.
Murat Boz'la adının aşk dedikodularına karıştığı haberleri oyuncu Farah Zeynep Abdullah'a sorulunca , "Onunla ilgili, hikayemi gördünüz mü bilmiyorum.
Hikayemden başka hiçbir şey söyleyemem. Çok absürt geliyor bana. Şöyle bir şey olmuş, benim daha önce paylaştığım hikayeyi alıp görüntülendiler gibi bir şey yapmışlar.
Öyle bir şey yok. Ben paylaşmıştım zaten hikayeyi. Fotoğraf bir ay öncesine ait" diye konuştu.
Murat Boz'la alakalı, "Arkadaş grubu içerisindeyiz, ekstra bir durum yok. Kadın ve erkek hakikaten arkadaş olabiliyor.
Çok sıkıcı artık bunu yazmayın. Bir şey olsa zaten ben daha öncede söyledim, saklayacak bir şey olmuyor.
Neyse o oluyor" şeklinde konuştu. "Hayatımda biri olsa neden saklayayım?" diyen Abdullah, aracına binerek uzaklaştı.