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’nın yıldızı 'tan açıklaması! yaşadıkları iddia edildi!

ile ’ın yaşadıkları iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Şarkıcı Murat Boz ile Farah Zeynep Abdullah'ın gizli aşk yaşadığı iddia edilmiş. Boz ve Abdullah’ın, geçtiğimiz günlerde bir mekanda görülmesi aşk dedikodularını güçlendirmişti. Murat Boz da Farah Zeynep Abdullah da aşk dedikodularına açıklık getirdi. İkili sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. İki ünlü isimde aşk dedikodularını yalandı. Farah Zeynep Abdullah, önceki akşam Asmalımescit'te rol aldığı '' dizi setinin çıkışında görüntülendi. Murat Boz’la alakalı sorulara bakın nasıl cevap verdi…

Giriş Tarihi: 14.11.2020 10:11 Son Güncelleme: 14.11.2020 10:31 ABONE OL
Masumlar Apartmanı’nın yıldızı Farah Zeynep Abdullah'tan Murat Boz açıklaması! Aşk yaşadıkları iddia edildi!

'la adı dedikodularına karışan , önceki akşam Asmalımescit'te rol aldığı '' dizi setinin çıkışında görüntülendi.

Masumlar Apartmanı’nın yıldızı Farah Zeynep Abdullah'tan Murat Boz açıklaması! Aşk yaşadıkları iddia edildi!

Milliyet'in haberine göre; 'la alakalı, "Arkadaş grubu içerisindeyiz, ekstra bir durum yok" dedi.

Masumlar Apartmanı’nın yıldızı Farah Zeynep Abdullah'tan Murat Boz açıklaması! Aşk yaşadıkları iddia edildi!

'la adının dedikodularına karıştığı haberleri oyuncu 'a sorulunca , "Onunla ilgili, hikayemi gördünüz mü bilmiyorum.

Masumlar Apartmanı’nın yıldızı Farah Zeynep Abdullah'tan Murat Boz açıklaması! Aşk yaşadıkları iddia edildi!

Hikayemden başka hiçbir şey söyleyemem. Çok absürt geliyor bana. Şöyle bir şey olmuş, benim daha önce paylaştığım hikayeyi alıp görüntülendiler gibi bir şey yapmışlar.

Masumlar Apartmanı’nın yıldızı Farah Zeynep Abdullah'tan Murat Boz açıklaması! Aşk yaşadıkları iddia edildi!

Öyle bir şey yok. Ben paylaşmıştım zaten hikayeyi. Fotoğraf bir ay öncesine ait" diye konuştu.

Masumlar Apartmanı’nın yıldızı Farah Zeynep Abdullah'tan Murat Boz açıklaması! Aşk yaşadıkları iddia edildi!

'la alakalı, "Arkadaş grubu içerisindeyiz, ekstra bir durum yok. Kadın ve erkek hakikaten arkadaş olabiliyor.

Masumlar Apartmanı’nın yıldızı Farah Zeynep Abdullah'tan Murat Boz açıklaması! Aşk yaşadıkları iddia edildi!

Çok sıkıcı artık bunu yazmayın. Bir şey olsa zaten ben daha öncede söyledim, saklayacak bir şey olmuyor.

Masumlar Apartmanı’nın yıldızı Farah Zeynep Abdullah'tan Murat Boz açıklaması! Aşk yaşadıkları iddia edildi!

Neyse o oluyor" şeklinde konuştu. "Hayatımda biri olsa neden saklayayım?" diyen Abdullah, aracına binerek uzaklaştı.

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Masumlar Apartmanı’nın yıldızı Farah Zeynep Abdullah'tan Murat Boz açıklaması! Aşk yaşadıkları iddia edildi!
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