Haberler Günaydın Haberleri Son dakika haberi: Mustafa Topaloğlu yoğun bakımdan çıktı! Sabah programından sonra kalp krizi geçirmişti...

haberi: yoğun bakımdan çıktı! Sabah programından sonra kalp krizi geçirmişti...

'nun sağlık durumu hakkında haberi geldi. Gözyaşları içerisinde açıklamalarda bulunan Mustafa Topaloğlu'nun eşi Derya Topaloğlu, kalp krizi anında yaşananları anlattı. Demet Akalın ile Alişan'ın sabah programına katılan 'Uzaylı' lakabıyla tanınan Mustafa Topaloğlu, yayın sonrasında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Anjiyo yapılan Topaloğlu'nun, kalbinin sağ alt köşesinden bir pıhtı alındığı ifade edildi. o anlarda eşinin çok fazla terlediğini iyi hissetmediğini anlattı. Son dakika gelişmesine göre Mustafa Topaloğlu yoğun bakımdan çıktı.

Giriş Tarihi: 14.11.2020 17:17 Son Güncelleme: 14.11.2020 17:22 ABONE OL
Son dakika haberi: Mustafa Topaloğlu'nun eşi gözyaşları içinde anlattı: Aşırı terledi, çok korktum birden bire...

'nun fenalaşıp hastaneye kaldırılmasının ardından önce oğlu açıklamalarda bulunmuştu. gelişmesine göre Mustafa Topaloğlu'nu eşi , katıldığı bir televizyon kanalında dün yaşananları anlattı. Eşinin bir anda yere yığıldığını, canlı yayından çıktıktan sonra çok uğratıklarını, kendisinin çok korktuğunu anlatan Hasibe Topaloğlu, eşinin çok terlediğini şimdi durumunun iyi olduğunu 72 saat müşahade altında kalacağını vurguladı.

MUSTAFA TOPALOĞLU'NUN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA SON DAKİKA AÇIKLAMASI!

Uzaylı şarkıcı olarak anılan Mustafa Topaloğlu'nun sağlık durumu hakkında konuşan eşi Hasibe Topaloğlu gözyaşları içinde o anları anlattı...

Son dakika haberi: Mustafa Topaloğlu'nun eşi gözyaşları içinde anlattı: Aşırı terledi, çok korktum birden bire...

"Aniden oldu, bir anda oldu. Canlı yayından çıktıktan sonra bir saat çok uğraştık, çok korktum. Aşırı terledi, iyi bir şey olmadığını hissettim. Kalbin sağ alt köşesinden bir pıhtı alındı. Çok şükür daha iyi şimdi. 72 saat müşahade altında tutulacak."

YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI!

önceki gün bir televiyon programına katılmış, yayın sonrası kuliste fenalaşan Topaloğlu hemen bir ambulans ile Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Topaloğlu'na anjiyo yapılmıştı. Topaloğlu'ndan güzel haber geldi. Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından Topaloğlu odaya alındı. Topaloğlu sevenleri için hasta yatağında, "Duyarlılığınıza minnettarım. Gayet iyiyim. Sadece 1-2 gün hastanede kalacağım" dedi.

ÇAĞLAYAN TOPALOĞLU VE ALİŞAN DA HASTANEYE GELDİ

Doktorlardan babasının son sağlık durumu hakkında bilgi alan , "Tedavisi Şişli Etfal Hastanesi'nde devam edecek. Babam müşahede altında kalacak. Damarda bulunan stend'teki pıhtı alındı. Şu anda bilinci açık, sağlığı iyi ama 72 saat müşahede altında kalacak " dedi.

Son dakika haberi: Mustafa Topaloğlu'nun eşi gözyaşları içinde anlattı: Aşırı terledi, çok korktum birden bire...

Program çekimi sonrası hastaneye gelen Alişan, 'nun aşırı terlediğini belirterek, "Biz fark ettiğimizde çok terlemişti iyileşeceğini umuyoruz" dedi.

DAHA ÖNCE DE KALBİNE STENT TAKILMIŞTI

Ünlü şarkıcı Mustafa Topaloğlu'nun kalbinde bulunan damarların birinin tıkandığı iddia edildi. Topaloğlu'nun kalbine daha önce de stent takılmıştı.

Son dakika haberi: Mustafa Topaloğlu'nun eşi gözyaşları içinde anlattı: Aşırı terledi, çok korktum birden bire...

Öte yandan Demet Akalın'ın kalp krizinden birkaç saat önce Instagram hikayesinde 'nun paylaştığı görüldü.

Mustafa Topaloğlu canlı yayın sonrası kalp krizi geçirdi | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Mustafa Topaloğlu yoğun bakımdan çıktı! Sabah programından sonra kalp krizi geçirmişti...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA