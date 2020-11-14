Son dakika haberi: Mustafa Topaloğlu yoğun bakımdan çıktı! Sabah programından sonra kalp krizi geçirmişti...

"Aniden oldu, bir anda oldu. Canlı yayından çıktıktan sonra bir saat çok uğraştık, çok korktum. Aşırı terledi, iyi bir şey olmadığını hissettim. Kalbin sağ alt köşesinden bir pıhtı alındı. Çok şükür daha iyi şimdi. 72 saat müşahade altında tutulacak."

YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI!

Mustafa Topaloğlu önceki gün bir televiyon programına katılmış, yayın sonrası kuliste fenalaşan Topaloğlu hemen bir ambulans ile Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Topaloğlu'na anjiyo yapılmıştı. Topaloğlu'ndan güzel haber geldi. Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından Topaloğlu odaya alındı. Topaloğlu sevenleri için hasta yatağında, "Duyarlılığınıza minnettarım. Gayet iyiyim. Sadece 1-2 gün hastanede kalacağım" dedi.

ÇAĞLAYAN TOPALOĞLU VE ALİŞAN DA HASTANEYE GELDİ

Doktorlardan babasının son sağlık durumu hakkında bilgi alan Çağlayan Topaloğlu, "Tedavisi Şişli Etfal Hastanesi'nde devam edecek. Babam müşahede altında kalacak. Damarda bulunan stend'teki pıhtı alındı. Şu anda bilinci açık, sağlığı iyi ama 72 saat müşahede altında kalacak " dedi.