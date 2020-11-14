Son dakika haberi: Mustafa Topaloğlu yoğun bakımdan çıktı! Ünlü şarkıcı sabah programından sonra kalp krizi geçirmişti!

Mustafa Topaloğlu'nun fenalaşıp hastaneye kaldırılmasının ardından önce oğlu Çağlayan Topaloğlu açıklamalarda bulunmuştu. Son dakika gelişmesine göre Mustafa Topaloğlu'nu eşi Hasibe Topaloğlu, katıldığı bir televizyon kanalında dün yaşananları anlattı. Eşinin bir anda yere yığıldığını, canlı yayından çıktıktan sonra çok uğratıklarını, kendisinin çok korktuğunu anlatan Hasibe Topaloğlu, eşinin çok terlediğini şimdi durumunun iyi olduğunu 72 saat müşahade altında kalacağını vurguladı.
MUSTAFA TOPALOĞLU'NUN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA SON DAKİKA AÇIKLAMASI!
Uzaylı şarkıcı olarak anılan Mustafa Topaloğlu'nun sağlık durumu hakkında konuşan eşi Hasibe Topaloğlu gözyaşları içinde o anları anlattı...
"Aniden oldu, bir anda oldu. Canlı yayından çıktıktan sonra bir saat çok uğraştık, çok korktum. Aşırı terledi, iyi bir şey olmadığını hissettim. Kalbin sağ alt köşesinden bir pıhtı alındı. Çok şükür daha iyi şimdi. 72 saat müşahade altında tutulacak."
Mustafa Topaloğlu yoğun bakımdan çıkıp sevenlerine video ile seslendi
YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI!
Mustafa Topaloğlu önceki gün bir televiyon programına katılmış, yayın sonrası kuliste fenalaşan Topaloğlu hemen bir ambulans ile Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Topaloğlu'na anjiyo yapılmıştı. Topaloğlu'ndan güzel haber geldi. Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından Topaloğlu odaya alındı. Topaloğlu sevenleri için hasta yatağında, "Duyarlılığınıza minnettarım. Gayet iyiyim. Sadece 1-2 gün hastanede kalacağım" dedi.
ÇAĞLAYAN TOPALOĞLU VE ALİŞAN DA HASTANEYE GELDİ
Doktorlardan babasının son sağlık durumu hakkında bilgi alan Çağlayan Topaloğlu, "Tedavisi Şişli Etfal Hastanesi'nde devam edecek. Babam müşahede altında kalacak. Damarda bulunan stend'teki pıhtı alındı. Şu anda bilinci açık, sağlığı iyi ama 72 saat müşahede altında kalacak " dedi.
Program çekimi sonrası hastaneye gelen Alişan, Mustafa Topaloğlu'nun aşırı terlediğini belirterek, "Biz fark ettiğimizde çok terlemişti iyileşeceğini umuyoruz" dedi.
DAHA ÖNCE DE KALBİNE STENT TAKILMIŞTI
Ünlü şarkıcı Mustafa Topaloğlu'nun kalbinde bulunan damarların birinin tıkandığı iddia edildi. Topaloğlu'nun kalbine daha önce de stent takılmıştı.
Öte yandan Demet Akalın'ın kalp krizinden birkaç saat önce Instagram hikayesinde Mustafa Topaloğlu'nun paylaştığı görüldü.
Mustafa Topaloğlu canlı yayın sonrası kalp krizi geçirdi | Video