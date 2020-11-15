Usulsüz tadilat yaptıran Nur Fettahoğlu’na şok! Beş yıl hapsi isteniyor

Oyuncu Nur Fettahoğlu ve kardeşi Remziye A.'nın dededen kalma binayla başı dertte! Geçen yıl Beşiktaş Belediyesi tarafından eskiden yurt olarak kullanılan beş katlı binada tadilat yapıldığı iddia edildi. Binanın üst iki katında projeye aykırı pencereler açıldığı belirlendi. Belediye, tutanak düzenledi ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.



AF KAPSAMINDA DEĞİL



Fettahoğlu, Muğla'da olduğu gerekçesiyle ifade vermeye gitmedi. Remziye A., "Tadilattan aylar sonra belediyeden ceza aldık ve ödedik. İmar affı gelince bundan faydalandık" dedi. Savcılık, tadilatın imar affından iki ay önce yapıldığı için bu kapsamda değerlendirilemeyeceğini belirterek, oyuncu ve kardeşi hakkında 5'er yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.