FLAŞ! Ünlü oyuncu Caner Cindoruk hakkında son dakika haberi: Caner Cindoruk’un özel mesajları ifşa oldu!

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FLAŞ! Ünlü oyuncu hakkında haberi: Caner Cindoruk’un özel mesajları ifşa oldu!

Ünlü oyuncu hakkında haberi yaşanıyor… Şu an popüler bir dizide başrol oyuncusu olarak izleyenlerin karşısına çıkan ismin kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ortaya çıktı. Kendisine ait olduğu iddia edilen mesajları, mesaj attığı kişinin kendisi sosyal medya hesabından ifşa etti. Kişinin 21 yaşında ve isminin Melissa olduğu görülürken Caner Cindoruk ise henüz konu ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. İşte Caner Cindoruk hakkında gelen son dakika iddialar!

Giriş Tarihi: 15.11.2020 08:36 Son Güncelleme: 15.11.2020 08:37 ABONE OL
BOMBA İDDİA! Ünlü oyuncu Caner Cindoruk’tan son dakika haberi: Caner Cindoruk’un özel mesajları ifşa oldu!

haberi… Ünlü oyuncu hakkında ortaya atılan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. "Dizideki gibi bir adam" denilen ünlü ismin 21 yaşındaki Melissa isimli genç bir kadına attığı özel mesajları ifşa oldu. Mesajları, mesaj attığı kişinin kendisi bizzat ortaya çıkarırken Caner Cindoruk hakkında yorum yapmayı da ihmal etmedi. Ünlü oyuncu Caner Cindoruk ise henüz bir açıklama yapmazken sosyal medya bu ile çalkalanıyor…

CANER CİNDORUK HAKKINDA FLAŞ İDDİA!

Caner Cindoruk'a ait olduğu iddia edilen mesajları sosyal medyada gündeme oturdu. 40 yaşındaki ismin 21 yaşındaki genç bir kadına attığı mesajlar ortaya çıkarken Caner Cindoruk'tan bir açıklama gelmedi. Sosyal medya ise bu haberle çalkalanıyor…

BOMBA İDDİA! Ünlü oyuncu Caner Cindoruk’tan son dakika haberi: Caner Cindoruk’un özel mesajları ifşa oldu!

Sadakatsiz dizisinde eşini aldatan Volkan () karakterinin "Ben ikisini de seviyorum. İnsan aynı anda iki kadını neden sevemesin" sözleri sosyal medyada uzun süre tartışılmıştı.

BOMBA İDDİA! Ünlü oyuncu Caner Cindoruk’tan son dakika haberi: Caner Cindoruk’un özel mesajları ifşa oldu!

Özel hayatı merak konusu olan , geçtiğimiz yıl Selin Şekerci'den ayrıldıktan sonra kimseyle görüntü vermemişti. Ünlü oyuncu hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

BOMBA İDDİA! Ünlü oyuncu Caner Cindoruk’tan son dakika haberi: Caner Cindoruk’un özel mesajları ifşa oldu!

Snob Magazin'in haberine göre; 'un Instagram mesajları üzerinden 21 yaşındaki Melissa isimli bir kıza mesaj attığı öne sürüldü.

BOMBA İDDİA! Ünlü oyuncu Caner Cindoruk’tan son dakika haberi: Caner Cindoruk’un özel mesajları ifşa oldu!

'a ait olduğu iddia edilen o mesajlarda, "Yarın durumun ne?", "Eee görüşelim işte" ve "Neden cevap yazmıyorsun" şeklindeki mesajlar dikkat çekti.

Dijitalde sanat mevsimi başlıyor
Dijitalde sanat mevsimi başlıyor
BOMBA İDDİA! Ünlü oyuncu Caner Cindoruk’tan son dakika haberi: Caner Cindoruk’un özel mesajları ifşa oldu!

Bu iddia sonrası tüm gözler 'un yapacağı açıklamaya çevrildi. 40 yaşındaki Cindoruk, 'Sadakatsiz' dizisindeki performansıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Dijitalde sanat mevsimi başlıyor
Dijitalde sanat mevsimi başlıyor
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FLAŞ! Ünlü oyuncu Caner Cindoruk hakkında son dakika haberi: Caner Cindoruk’un özel mesajları ifşa oldu!
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