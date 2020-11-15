FLAŞ! Ünlü oyuncu Caner Cindoruk hakkında son dakika haberi: Caner Cindoruk’un özel mesajları ifşa oldu!

Son dakika haberi… Ünlü oyuncu Caner Cindoruk hakkında ortaya atılan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. "Dizideki gibi bir adam" denilen ünlü ismin 21 yaşındaki Melissa isimli genç bir kadına attığı özel mesajları ifşa oldu. Mesajları, mesaj attığı kişinin kendisi bizzat ortaya çıkarırken Caner Cindoruk hakkında yorum yapmayı da ihmal etmedi. Ünlü oyuncu Caner Cindoruk ise henüz bir açıklama yapmazken sosyal medya bu son dakika haberi ile çalkalanıyor…
Caner Cindoruk'a ait olduğu iddia edilen mesajları sosyal medyada gündeme oturdu. 40 yaşındaki ismin 21 yaşındaki genç bir kadına attığı mesajlar ortaya çıkarken Caner Cindoruk'tan bir açıklama gelmedi. Sosyal medya ise bu haberle çalkalanıyor…
Sadakatsiz dizisinde eşini aldatan Volkan (Caner Cindoruk) karakterinin "Ben ikisini de seviyorum. İnsan aynı anda iki kadını neden sevemesin" sözleri sosyal medyada uzun süre tartışılmıştı.
Özel hayatı merak konusu olan Caner Cindoruk, geçtiğimiz yıl Selin Şekerci'den ayrıldıktan sonra kimseyle görüntü vermemişti. Ünlü oyuncu hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Snob Magazin'in haberine göre; Caner Cindoruk'un Instagram mesajları üzerinden 21 yaşındaki Melissa isimli bir kıza mesaj attığı öne sürüldü.
Caner Cindoruk'a ait olduğu iddia edilen o mesajlarda, "Yarın durumun ne?", "Eee görüşelim işte" ve "Neden cevap yazmıyorsun" şeklindeki mesajlar dikkat çekti.
Bu iddia sonrası tüm gözler Caner Cindoruk'un yapacağı açıklamaya çevrildi. 40 yaşındaki Cindoruk, 'Sadakatsiz' dizisindeki performansıyla adından sıkça söz ettiriyor.