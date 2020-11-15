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Ömrü vefa etmedi ama davayı kazandı

Merhum sanatçı ile şarkılarını izinsiz kullandıklarını belirttiği ’in sahipleri ve arasında 10 yıldır süren dava sonuçlandı. Kayahan’ın eşi ile kızları tarafından yürütülen davada sanıklara para cezası verildi

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
Giriş Tarihi: 15.11.2020 ABONE OL
Ömrü vefa etmedi ama davayı kazandı
DİJİTALDE ÇALINDI

Usta sanatçı Kayahan, vefatından önce Avrupa Müzik sahipleri Cengiz Erdem ile Deniz Erdem ve MÜYAP'a (Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği) dava açmıştı. Şarkılarının dijital mecralarda izinsiz kullanıldığını belirten Kayahan'ın davası 10 yıl sürdü. Sanatçının vefatının ardından mücadelesini eşi İpek Açar ile kızları Beste ve Aslı Gönül sürdürdü.

'EMSAL OLDU'

Davanın emsal olduğunu belirten aile avukatı Özal Oğuz, "İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi'nde 2017/202 sayılı dosyası üzerinden görülen dava, 13 Kasım'da sonuçlandı. Sanıklar Cengiz Erdem, Deniz Erdem ve MÜYAP yetkilisi Ahmet Asena'ya, Kayahan şarkılarının izinsiz olarak kullanılması sebebiyle 365 gün adli para Ömer cezası verildi" diye konuştu.
Dijitalde sanat mevsimi başlıyor
Dijitalde sanat mevsimi başlıyor
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Ömrü vefa etmedi ama davayı kazandı
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