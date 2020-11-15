Ömrü vefa etmedi ama davayı kazandı

Ustasanatçı Kayahan, vefatından önce Avrupa Müzik sahipleri Cengiz Erdem ile Deniz Erdem ve MÜYAP'a (Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği) dava açmıştı. Şarkılarının dijital mecralarda izinsiz kullanıldığını belirten Kayahan'ın davası 10 yıl sürdü. Sanatçının vefatının ardından mücadelesini eşi İpek Açar ile kızları Beste ve Aslı Gönül sürdürdü.Davanınemsal olduğunu belirten aile avukatı Özal Oğuz, "İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi'nde 2017/202 sayılı dosyası üzerinden görülen dava, 13 Kasım'da sonuçlandı. Sanıklar Cengiz Erdem, Deniz Erdem ve MÜYAP yetkilisi Ahmet Asena'ya, Kayahan şarkılarının izinsiz olarak kullanılması sebebiyle 365 gün adli paracezası verildi" diye konuştu.