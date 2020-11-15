SON DAKİKA HABERİ: Sosyal medya bunu konuşuyor! Caner Cindoruk’un özel mesajları ifşa oldu! Ünlü oyuncu Caner Cindoruk hakkında flaş iddia!

Son dakika haberi… Ünlü oyuncu Caner Cindoruk hakkında ortaya atılan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. "Dizideki gibi bir adam" denilen ünlü ismin 21 yaşındaki Melissa isimli genç bir kadına attığı özel mesajları ifşa oldu. Mesajları, mesaj attığı kişinin kendisi bizzat ortaya çıkarırken Caner Cindoruk hakkında yorum yapmayı da ihmal etmedi. Ünlü oyuncu Caner Cindoruk ise henüz bir açıklama yapmazken sosyal medya bu son dakika haberi ile çalkalanıyor…

CANER CİNDORUK HAKKINDA FLAŞ İDDİA!

Caner Cindoruk'a ait olduğu iddia edilen mesajları sosyal medyada gündeme oturdu. 40 yaşındaki ismin 21 yaşındaki genç bir kadına attığı mesajlar ortaya çıkarken Caner Cindoruk'tan bir açıklama gelmedi. Sosyal medya ise bu haberle çalkalanıyor…