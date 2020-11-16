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ile hazırlığı mı yapıyor? !

’ın ihanetiyle sarsılan 'nin geçtiğimiz aylarda eski Başkanı ile yakınlaştığı haberi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Televizyonculukla başlayan kariyerine şarkıcılıkla devam eden Defne Samyeli’nin adı Beşiktaş eski Başkanı Serdar Bilgili ile duyulsa da ikili yorum yapmayınca haberi muallakta kalmıştı. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt, bugünkü yazısında Defne Samyeli ile Serdar Bilgili aşkını kaleme aldı. İşte çok konuşulan o yazı…

BÜLENT CANKURT BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 16.11.2020 10:12 Son Güncelleme: 16.11.2020 10:29 ABONE OL
Defne Samyeli ile Serdar Bilgili evlilik hazırlığı mı yapıyor? Kafaları karıştırdı!

tarafından ihanete uğrayan ve teselliyi eski Başkanı 'de bulan ile ilgili herkesin kafasını karıştıracak bir haberim var!

Defne Samyeli ile Serdar Bilgili evlilik hazırlığı mı yapıyor? Kafaları karıştırdı!

Samyeli, geçen hafta Nişantaşı'ndaki ünlü bir mücevherciden eskilerin tabiriyle 'kaldırım taşı' büyüklüğünde, 15 karatlık bir tektaş yüzük bakmış! Baktığı yüzüğün değeri, tam tamına 400 bin dolar!

Defne Samyeli ile Serdar Bilgili evlilik hazırlığı mı yapıyor? Kafaları karıştırdı!

Televizyonculukla başlayan kariyerine şarkıcılıkla devam eden , o meşhur şarkıda olduğu gibi tektaşını kendi almak istiyor da olabilir, bilmiyorum ama 400 bin dolar çok ciddi bir para.

Defne Samyeli ile Serdar Bilgili evlilik hazırlığı mı yapıyor? Kafaları karıştırdı!

Diğer yandan aklıma, 'nin hazırlığında olabileceği geldi.

Defne Samyeli ile Serdar Bilgili evlilik hazırlığı mı yapıyor? Kafaları karıştırdı!

konusunda ani kararlar verebilen , acaba Defne Hanım'a "Tektaş bakmaya başla" mı dedi?

Defne Samyeli ile Serdar Bilgili evlilik hazırlığı mı yapıyor? Kafaları karıştırdı!

Çifte yakın bir arkadaşım, ilişkilerinin gelip geçici olmadığını söylemişti, bunu da düşününce ihtimali bana daha yakın geldi.

Defne Samyeli ile Serdar Bilgili evlilik hazırlığı mı yapıyor? Kafaları karıştırdı!

Tektaşın akıbetini yakında öğreniriz...

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Defne Samyeli ile Serdar Bilgili evlilik hazırlığı mı yapıyor? Kafaları karıştırdı!
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