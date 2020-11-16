Defne Samyeli ile Serdar Bilgili evlilik hazırlığı mı yapıyor? Kafaları karıştırdı!

Cem Yılmaz tarafından ihanete uğrayan ve teselliyi Beşiktaş eski Başkanı Serdar Bilgili'de bulan Defne Samyeli ile ilgili herkesin kafasını karıştıracak bir haberim var!
Samyeli, geçen hafta Nişantaşı'ndaki ünlü bir mücevherciden eskilerin tabiriyle 'kaldırım taşı' büyüklüğünde, 15 karatlık bir tektaş yüzük bakmış! Baktığı yüzüğün değeri, tam tamına 400 bin dolar!
Televizyonculukla başlayan kariyerine şarkıcılıkla devam eden Defne Samyeli, o meşhur şarkıda olduğu gibi tektaşını kendi almak istiyor da olabilir, bilmiyorum ama 400 bin dolar çok ciddi bir para.
Evlilik konusunda ani kararlar verebilen Serdar Bilgili, acaba Defne Hanım'a "Tektaş bakmaya başla" mı dedi?
Çifte yakın bir arkadaşım, ilişkilerinin gelip geçici olmadığını söylemişti, bunu da düşününce evlilik ihtimali bana daha yakın geldi.
Tektaşın akıbetini yakında öğreniriz...